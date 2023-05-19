https://sputniknews.com.tr/20230519/fuat-oktay-istikbal-mesalemiz-genclerimize-emanet-1071297856.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet" dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T12:29+0300
2023-05-19T12:29+0300
2023-05-19T12:40+0300
politika
fuat oktay
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069728765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e230ccb0e14cac4e636220a3e6ea11ca.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069728765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dcb716651458868f7a705ce874792eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
fuat oktay, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet
12:29 19.05.2023 (güncellendi: 12:40 19.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.