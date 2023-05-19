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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet" dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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politika
fuat oktay
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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fuat oktay, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
fuat oktay, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstikbal meşalemiz gençlerimize emanet

12:29 19.05.2023 (güncellendi: 12:40 19.05.2023)
© AAAnkara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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