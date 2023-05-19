https://sputniknews.com.tr/20230519/fransiz-mahkeme-gostericilerin-bilgilerinin-toplanmasinin-yasa-disi-olduguna-hukmetti-1071327210.html

Fransız mahkeme göstericilerin bilgilerinin toplanmasının yasa dışı olduğuna hükmetti

Fransız mahkeme göstericilerin bilgilerinin toplanmasının yasa dışı olduğuna hükmetti

Fransa'da mahkeme, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınan göstericilerin kişisel bilgilerinin bir dosyada toplanmasının yasa dışı olduğuna... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T23:17+0300

2023-05-19T23:17+0300

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gözaltı

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Lille İdari Mahkemesi, emeklilik reformu kapsamında gözaltına alınan göstericilerin isim, soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin bir dosyada toplanmasına ilişkin kararını açıkladı.Mahkeme, bu dosyanın oluşturulmasının 'yasa dışı' olduğuna hükmetti.Lille savcılığı ve Fransa Adalet Bakanlığı'nın söz konusu dosyadaki tüm kişisel bilgileri silmesini kararlaştıran mahkeme, ayrıca Fransız devletinin davacılara toplam 3 bin euro para cezası ödemesine karar verdi.Anayasal Özgürlükleri Savunma derneği Adelico, Avukatlar Sendikası, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) ve isminin baş harfleri M.X. olan kişi, reform karşıtı gösteriler kapsamında gözaltına alınan göstericilerin bilgilerinin yer aldığı dosyanın Lille savcılığı tarafından kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.Yürürlüğe giren emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkarılmıştı.

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fransa, mahkeme, gösterici, gözaltı