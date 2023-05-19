https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-yurtdisindaki-secmene-seslendi-iradenizi-gasbetme-girisimlerine-boyun-egmediniz-1071290764.html
Erdoğan, yurtdışındaki seçmene seslendi: İradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz
Erdoğan, yurtdışındaki seçmene seslendi: İradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlara seslenerek, "İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. İradenizi gasbetme... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T09:44+0300
2023-05-19T09:44+0300
2023-05-19T09:52+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçmen
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım,Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."
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recep tayyip erdoğan, seçmen, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimleri
recep tayyip erdoğan, seçmen, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimleri
Erdoğan, yurtdışındaki seçmene seslendi: İradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz
09:44 19.05.2023 (güncellendi: 09:52 19.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlara seslenerek, "İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. İradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan vatandaşlara seslendi.
Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım,
Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.
Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.
Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.
Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.
Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.
Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.
Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.
Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.
Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.
Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.
Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.
İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."