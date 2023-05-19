https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-sanatcilar-arasinda-ayrim-yapan-degil-kusatici-bir-yaklasimla-hareket-ediyoruz-1071306040.html
Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar
Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:02+0300
2023-05-19T15:02+0300
2023-05-19T15:17+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
istanbul modern
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20200719/turk-tarih-kurumu-baskani-yaramis-cok-pismanim-cumhurbaskanimiz-istifa-et-derse-ederim-1042482169.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul modern
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul modern
Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar
15:02 19.05.2023 (güncellendi: 15:17 19.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları şöyle:
Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar
Sanatçılar arasında ayrım yapan değil, kucaklayıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz.
Türkiye'den kaçırılan eserlerin vatanına dönmesi için birçok çalışma gerçekleştirdik. 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.