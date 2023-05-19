Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar

Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar

Sanatçılar arasında ayrım yapan değil, kucaklayıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Türkiye'den kaçırılan eserlerin vatanına dönmesi için birçok çalışma gerçekleştirdik. 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.