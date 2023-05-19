https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ogan-gorusmesi-bugun-dolmabahcede-1071311521.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T17:01+0300

2023-05-19T17:01+0300

2023-05-19T18:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

sinan oğan

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Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230519/kilicdaroglu-zafer-partisi-genel-merkezinde-ozdag-ile-bir-araya-geldi-1071302665.html

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recep tayyip erdoğan, sinan oğan