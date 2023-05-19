https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ogan-gorusmesi-bugun-dolmabahcede-1071311521.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T17:01+0300
2023-05-19T17:01+0300
2023-05-19T18:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sinan oğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070818336_0:222:3025:1924_1920x0_80_0_0_69b3b28c874cfbc6f002379401196d28.jpg
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/kilicdaroglu-zafer-partisi-genel-merkezinde-ozdag-ile-bir-araya-geldi-1071302665.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070818336_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_38af9787292e56a12f3865119e248754.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, sinan oğan
recep tayyip erdoğan, sinan oğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
17:01 19.05.2023 (güncellendi: 18:15 19.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.