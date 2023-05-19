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SON DAKİKA | Erdoğan: Ülkemiz kalkındıkça gençlerimize daha fazla destek vereceğiz
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230519/dolar-1980nin-uzerinde-1071290469.html
Dolar 19.80'nin üzerinde
Dolar 19.80'nin üzerinde
Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.919 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar 19.80'nin üzerinde

09:37 19.05.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA
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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.
Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 26.919 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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