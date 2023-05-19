https://sputniknews.com.tr/20230519/dolar-1980nin-uzerinde-1071290469.html
Dolar 19.80'nin üzerinde
Dolar 19.80'nin üzerinde
Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T09:37+0300
2023-05-19T09:37+0300
2023-05-19T09:37+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.919 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071245998.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar 19.80'nin üzerinde
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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.
Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.919 dolar seviyesinde.