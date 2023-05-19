https://sputniknews.com.tr/20230519/dolar-1980nin-uzerinde-1071290469.html

Dolar 19.80'nin üzerinde

Dolar 19.80'nin üzerinde

Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T09:37+0300

2023-05-19T09:37+0300

2023-05-19T09:37+0300

ekonomi

dolar

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altın

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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.919 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071245998.html

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