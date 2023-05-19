https://sputniknews.com.tr/20230519/depremzedelerle-ilgili-paylasim-yapan-chpli-cansu-dogan-gorevden-alindi-1071307974.html

Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li Cansu Doğan görevden alındı

Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li Cansu Doğan görevden alındı

CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'ın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T15:41+0300

2023-05-19T15:41+0300

2023-05-19T15:41+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

görevden alma

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CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Doğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulunduğunu söyledi.Doğan'ın paylaşımına gelen tepkiler üzerine inceleme başlattıklarını vurgulayan Erol, "Bugün yönetim kurulumuz toplandı ve Cansu Doğan'ı görevden aldık. Ardından da disiplin kuruluna sevk ettik." diye konuştu.Erol, Doğan'ın paylaşımları nedeniyle depremzedelerden özür diledi.AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal da "Yüce Türk milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımında bulunan Doğan hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/adanada-depremzede-secmenlere-hakaret-iddiasina-8-gozalti-1071256954.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), görevden alma