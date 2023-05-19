Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Batı’nın ne istediği değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız

İstanbul, gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır. Bugün burada bir araya gelen Hemşehri Derneklerimizin her birini temsil ettikleri ilçeler ve köyleriyle ayrı ayrı selamlıyorum. İstanbul, gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır. Bugün burada bir araya gelen Hemşehri Derneklerimizin her birini temsil ettikleri ilçeler ve köyleriyle ayrı ayrı selamlıyorum.

Hepimizin de kalbimizin bir yanının ata, dede yanında olduğunu biliyorum. Tıpkı bizim gönlümüzün Rize'de olması gibi. Bu geçmiş bizi kalabalıklardan ayırıp biz yapan motivasyon kaynağımızdır. Hepimizin de kalbimizin bir yanının ata, dede yanında olduğunu biliyorum. Tıpkı bizim gönlümüzün Rize'de olması gibi. Bu geçmiş bizi kalabalıklardan ayırıp biz yapan motivasyon kaynağımızdır.

İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehri değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin kendisidir. 81 vilayetin ve 922 ilçenin tamamından insanları bağrında yaşatıyor. İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehri değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin kendisidir. 81 vilayetin ve 922 ilçenin tamamından insanları bağrında yaşatıyor.

Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının tapulu malı sanan birileri, istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Trakya'dır, İstanbul Türkiye'dir. Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının tapulu malı sanan birileri, istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Trakya'dır, İstanbul Türkiye'dir.

Daha ötesi İstanbul, Balkanlardan Kafkaslara, Kırımdan Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'ya kadar gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır. Daha ötesi İstanbul, Balkanlardan Kafkaslara, Kırımdan Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'ya kadar gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır.

Siyaset çetin bir imtihandır, hele iktidar ateşten bir gömlek giymektir. Biz neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. 21 yıllık iktidarımızda defalarca testlerden geçmemize rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Siyaset çetin bir imtihandır, hele iktidar ateşten bir gömlek giymektir. Biz neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. 21 yıllık iktidarımızda defalarca testlerden geçmemize rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

Her yenilgi sonrası hakaret, karakter yoksunluğu. Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir. Her yenilgi sonrası hakaret, karakter yoksunluğu. Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir.

Seçimden sonra utanmadan depremzede kardeşlerimize yönelik ahlaka, insanlığa sığmayacak hakaretlerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Seçimden sonra utanmadan depremzede kardeşlerimize yönelik ahlaka, insanlığa sığmayacak hakaretlerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu.

Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır.

Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz. Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz.

Benim polisim, askerim, zannediyor musun sana fırsat verecekler? Böyle bir fırsatı vermezler. 'PKK'lı, FETÖ'cü, Gezi'ci, teröristleri, Selo'yu serbest bırakacağız' dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz. Benim polisim, askerim, zannediyor musun sana fırsat verecekler? Böyle bir fırsatı vermezler. 'PKK'lı, FETÖ'cü, Gezi'ci, teröristleri, Selo'yu serbest bırakacağız' dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz.

Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı biz yüzde 20, belki daha da düşük olabilir, ama biz hastaneyi yaptık, onlara rağmen yaptık ve Pazar günüde inşallah açılışını yapacağız. Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı biz yüzde 20, belki daha da düşük olabilir, ama biz hastaneyi yaptık, onlara rağmen yaptık ve Pazar günüde inşallah açılışını yapacağız.

Üstelik devletten attığımız terör bağlantılı kişileri geri alacaklarını söylediler. Üstelik devletten attığımız terör bağlantılı kişileri geri alacaklarını söylediler.

Türkiye'nin gururu savunma sanayii projelerine dokunacaklar. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunların gerçek yüzünü bildiğini ispatlamıştır. Türkiye'nin gururu savunma sanayii projelerine dokunacaklar. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunların gerçek yüzünü bildiğini ispatlamıştır.

Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay bay Kemal, onlar sana tefeci oldukları halde kuruş vermezler. Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay bay Kemal, onlar sana tefeci oldukları halde kuruş vermezler.

Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez. Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez.

Bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın, öbür taraftan "ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz" diyorsun. Siyasette böyle bir yolda olan insan bu tür gafı yapmaz. Bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın, öbür taraftan "ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz" diyorsun. Siyasette böyle bir yolda olan insan bu tür gafı yapmaz.

Ülkemizin en büyük ortağı Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılarak, “Batı ne istiyorsa yapacağız” dediler. Bay Bay Kemal, Batı’nın ne istediği değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Ülkemizin en büyük ortağı Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılarak, “Batı ne istiyorsa yapacağız” dediler. Bay Bay Kemal, Batı’nın ne istediği değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız.