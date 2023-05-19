https://sputniknews.com.tr/20230519/beyoglunda-polis-uygulamasindan-kacip-denize-atlayan-kisi-kayboldu-1071288704.html

Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

Beyoğlu'nda polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kişi kaçarak denize atladı. Vatandaşların attığı can... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T06:47+0300

2023-05-19T06:47+0300

2023-05-19T06:47+0300

yaşam

istanbul

beyoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071288793_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_74804005e86cb81e1340a39807f8c90b.jpg

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı. AA'nın haberine göre, polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

istanbul

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, beyoğlu