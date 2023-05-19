https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-soylu-imamoglu-ve-yavas-ozur-dilemiyorsa-ben-onlardan-sorumlu-biri-olarak-ozur-diliyorum-1071297663.html

Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum

Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim gecesine açıklama yaptı. Soylu, "Atina'daki Lavrion Kampı'ndan talimat verildi, bir hadisede devreye girilmesi ve... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T12:25+0300

2023-05-19T12:25+0300

2023-05-19T12:25+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

ekrem imamoğlu

chp

mansur yavaş

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim gecesi yaşananlardan ötürü özür dilemeleri gerektiğini belirti ve şunları söyledi:'Yorum yapmıyorum'AK Parti'nin Sinan Oğan'la görüşmesinin olup olmayacağı sorusu yöneltilen Soylu, "Bilmiyorum. Ben yorum yapmıyorum" dedi ve şöyle devam etti: 'Çay yanar ama memleket de yanar'

https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ekrem imamoğlu, chp, mansur yavaş