https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-soylu-imamoglu-ve-yavas-ozur-dilemiyorsa-ben-onlardan-sorumlu-biri-olarak-ozur-diliyorum-1071297663.html
Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum
Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim gecesine açıklama yaptı. Soylu, "Atina'daki Lavrion Kampı'ndan talimat verildi, bir hadisede devreye girilmesi ve... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T12:25+0300
2023-05-19T12:25+0300
2023-05-19T12:25+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
ekrem imamoğlu
chp
mansur yavaş
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim gecesi yaşananlardan ötürü özür dilemeleri gerektiğini belirti ve şunları söyledi:'Yorum yapmıyorum'AK Parti'nin Sinan Oğan'la görüşmesinin olup olmayacağı sorusu yöneltilen Soylu, "Bilmiyorum. Ben yorum yapmıyorum" dedi ve şöyle devam etti: 'Çay yanar ama memleket de yanar'
https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ekrem imamoğlu, chp, mansur yavaş
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ekrem imamoğlu, chp, mansur yavaş
Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim gecesine açıklama yaptı. Soylu, "Atina'daki Lavrion Kampı'ndan talimat verildi, bir hadisede devreye girilmesi ve Türkiye'de terör örgütlerinin karmaşa sağlaması için talimat verildi" açıklamasında bulundu. Soylu, Sinan Oğan sorusunu da yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim gecesi yaşananlardan ötürü özür dilemeleri gerektiğini belirti ve şunları söyledi:
"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu milletten özür dilemeli. Ben onlardan sorumlu bir bakanım. Şurada 10-12 gün kaldı bakanlığımızda. Biz yanlış yaptık, bilmeden daha büyük olayların olmasını sağlayacak bir bilgiyle kamuoyu karşısına çıktık demeli. Onlar özür dilemiyorsa, ben onlardan sorumlu biri olarak milletimizden özür diliyorum. Çünkü ben onların disiplininden sorumluyum. Ben özür diliyorum."
'Yorum yapmıyorum'
AK Parti'nin Sinan Oğan'la görüşmesinin olup olmayacağı sorusu yöneltilen Soylu, "Bilmiyorum. Ben yorum yapmıyorum" dedi ve şöyle devam etti:
"Her oy milli irade tecellisidir. Herkes beğendiği, en çok onayladığına oy verir. Bunun üzerinden bir yorum yapmam doğru olmaz."
'Çay yanar ama memleket de yanar'
"Ben farkın açılabileceğini düşünüyorum ama tekrar bir şey söylüyorum seçim sandıkta kazanılır. Bizim Karadeniz'de çay mevsimi, gidenler var. Çay aynı anda olmaz, dönem dönem olur. Bazen güneşten, bazen zamandan kaynaklanır. Çayın gelmesi dönem dönemdir. Annem şöyle yapardı, köye telefon açardı, siz başlayın ben geleceğim derdi. Çay yanar ama memleket de yanar. Karadeniz'de bizde birbirine imece iş vardır. Birbirine yardımcı olurlar. O öncesini kırar, ondan sonra öteki kırar. Bu konuda tüm teşkilatlarımız da seferber. Katılım konusunda rehavete düşülmemeli."