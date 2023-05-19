https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-nebati-sen-nesin-haci-kemal-misin-milliyetci-kemal-misin-kurt-kemal-misin-ne-kemalsin-1071314488.html

Bakan Nebati: Sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin?

Bakan Nebati: Sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Onlar farklı illerde, farklı söylemlerde bulunup istedikleri amaca... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T19:31+0300

2023-05-19T19:31+0300

2023-05-19T19:31+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

nureddin nebati

recep tayyip erdoğan

mersin

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Bakan Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente hizmet etmek için gönderilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.Mersin'e ilk geldiği andan itibaren kendisini sahiplenen teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Nebati, "Tarsus bereketli, efsanevi bir şehir. Bugün, burada sizlerle beraber alacağımız kararlar, yürüyeceğimiz bu yol arkadaşlığı inşallah bizim bereketimize bereket katacaktır" diye konuştu.Nebati, millet için ilçeye asırlık eserler kazandırmaya devam edeceklerini, bunun için hep beraber gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.Güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Nebati, "Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak. Türkiye Yüzyılı'nı biz yazmaya devam edeceğiz. 21 yıldır nasıl yazdıysak inşallah önümüzdeki 5 yıl da yazmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.'Kimseyi ötekileştirmedik'Nebati, azimle hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:'Onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler'Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz, ezanı duyduğumuzda 'Aziz Allah' dedik, onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:'Biz operasyonları yene yene geldik'Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

mersin

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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, mersin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)