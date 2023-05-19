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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-secim-gecesi-milletimizin-iradesine-saygisizlik-ettiler-1071284099.html
Bakan Kurum: Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler
Bakan Kurum: Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz’ dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
murat kurum
seçim
ak parti
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının istişare toplantısına katıldı.Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük bir coşkuyla, demokratik bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, milletin hür iradesini sandığa yansıttığını kaydetti.Cumhurbaşkanlığı seçimini 2,5 milyon oy farkla önde tamamladıklarını hatırlatan Kurum, Meclis’te de 323 milletvekiliyle, ezici bir çoğunlukla Cumhur İttifakı'nın temsil edildiğini söyledi.'Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı'Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir'Daha sonra partisinin Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kurum, seçim sürecinde teşkilat üyelerinin mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Kurum, parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.Seçmenin, işini hakkıyla gerçekleştirenlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Kurum, "Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil de icraatları gerçekleştirenlere, iş yapanlara destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs’ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil’e, PKK’ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur. Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir" diye konuştu.
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murat kurum, seçim, ak parti
murat kurum, seçim, ak parti

Bakan Kurum: Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

00:06 19.05.2023 (güncellendi: 00:12 19.05.2023)
© İHA / EMRE SERTDEMİR - METİN BAŞARÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİR - METİN BAŞAR
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz’ dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar ve işin sonunda, işlerinin başında durmayanların, işin dışında her işle meşgul olanların kaybettiğini gördük" dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının istişare toplantısına katıldı.
Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük bir coşkuyla, demokratik bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, milletin hür iradesini sandığa yansıttığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimini 2,5 milyon oy farkla önde tamamladıklarını hatırlatan Kurum, Meclis’te de 323 milletvekiliyle, ezici bir çoğunlukla Cumhur İttifakı'nın temsil edildiğini söyledi.

'Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı'

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O gün gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz' dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar ve işin sonunda, işlerinin başında durmayanların, işin dışında her işle meşgul olanların kaybettiğini gördük. Yine hakikatin, gerçeklerin kazandığını ve hizmet edenlerin ezici bir çoğunlukla önde olduğunu tüm milletimiz sandıkta göstermiştir. Film çekip sosyal medyada yayınlayanların, yine yayınlamayı icraat sayanların kaybettiği bir seçim olmuştur. Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı."

'Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir'

Daha sonra partisinin Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kurum, seçim sürecinde teşkilat üyelerinin mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Kurum, parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Seçmenin, işini hakkıyla gerçekleştirenlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Kurum, "Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil de icraatları gerçekleştirenlere, iş yapanlara destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs’ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil’e, PKK’ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur. Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir" diye konuştu.
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