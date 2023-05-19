https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-secim-gecesi-milletimizin-iradesine-saygisizlik-ettiler-1071284099.html

Bakan Kurum: Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

Bakan Kurum: Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz’ dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T00:06+0300

2023-05-19T00:06+0300

2023-05-19T00:12+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

seçim

ak parti

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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının istişare toplantısına katıldı.Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük bir coşkuyla, demokratik bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, milletin hür iradesini sandığa yansıttığını kaydetti.Cumhurbaşkanlığı seçimini 2,5 milyon oy farkla önde tamamladıklarını hatırlatan Kurum, Meclis’te de 323 milletvekiliyle, ezici bir çoğunlukla Cumhur İttifakı'nın temsil edildiğini söyledi.'Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı'Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir'Daha sonra partisinin Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kurum, seçim sürecinde teşkilat üyelerinin mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Kurum, parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.Seçmenin, işini hakkıyla gerçekleştirenlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Kurum, "Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil de icraatları gerçekleştirenlere, iş yapanlara destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs’ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil’e, PKK’ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur. Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir" diye konuştu.

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murat kurum, seçim, ak parti