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https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-kurum-istanbulda-evi-olmayan-kardeslerimiz-icin-13-bin-konutluk-proje-baslattik-1071310401.html
Bakan Kurum: İstanbul’da evi olmayan kardeşlerimiz için 13 bin konutluk proje başlattık
Bakan Kurum: İstanbul’da evi olmayan kardeşlerimiz için 13 bin konutluk proje başlattık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum 19 Mayıs Atatürk’ü Anma... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:47+0300
2023-05-19T16:47+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum Beykoz’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle katıldığı gençler ile yürüyüş programının sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, İstanbul’da 13 bin yeni konutun yapımına başlandığını ve İstanbul’da ikamet eden, evi olmayan vatandaşların bugün itibariyle projeye başvurabileceklerini belirtti. Açıklamalarda bulunan Kurum, “13 bin konutluk, orta gelirli vatandaşlarımızın, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık ve aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız, evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler” dedi.“13 bin konutluk, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için projeyi başlattık”Proje hakkında bilgiler veren Kurum “Bugün, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’müz ile birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 13 bin konutluk, orta gelirli vatandaşlarımızın, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık ve aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız, evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler.” İfadelerini kullandı.“Kira bedellerinin aşağı çekilmesi, hem de konut arzının arttırılması adına önemli proje”Kurum, “13 bin konutu, sosyal donatılarıyla, alt yapısıyla, yeşil alanıyla birlikte kardeşlerimize sunuyoruz. Başvurular bugün itibariyle başladı ve inşallah süreç içerisinde başvuruların ardından noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz ve vatandaşlarımıza, evi olmayan, İstanbul’da ikamet eden kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu değerli bir çalışma. Hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi, hem de konut arzının arttırılması adına tek projede 13 bin konutu inşaası başlıyor. Evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.“Gençlere müjde veriyoruz, 13 bin konutun yüzde 20’si gençlere ayrıldı”Konuşmasının devamında Kurum, "Yine gençlerimize bir müjde vermek gerekirse 13 bin konutun yüzde 20’si 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayrıldı. Evi olmayan, İstanbul’da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalana bilecekler. Şehit, gazi ve engelli kardeşlerimiz için de kontenjanlarımızı ayırdık. İnşallah İstanbul’un riskini bertaraf edecek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını aşağı çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul’umuzda hayata geçiriyor oluyoruz” dedi. Başvurularımız bugün başladı ve 2 Hazirana kadar sürecek.” Dedi.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, konut
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, konut

Bakan Kurum: İstanbul’da evi olmayan kardeşlerimiz için 13 bin konutluk proje başlattık

16:47 19.05.2023
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Beykoz’da gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum buluşmanın ardından İstanbul’da başlatılan konut projesine dair açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum Beykoz’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle katıldığı gençler ile yürüyüş programının sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, İstanbul’da 13 bin yeni konutun yapımına başlandığını ve İstanbul’da ikamet eden, evi olmayan vatandaşların bugün itibariyle projeye başvurabileceklerini belirtti. Açıklamalarda bulunan Kurum, “13 bin konutluk, orta gelirli vatandaşlarımızın, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık ve aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız, evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler” dedi.

“13 bin konutluk, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için projeyi başlattık”

Proje hakkında bilgiler veren Kurum “Bugün, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’müz ile birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 13 bin konutluk, orta gelirli vatandaşlarımızın, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık ve aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız, evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler.” İfadelerini kullandı.

“Kira bedellerinin aşağı çekilmesi, hem de konut arzının arttırılması adına önemli proje”

Kurum, “13 bin konutu, sosyal donatılarıyla, alt yapısıyla, yeşil alanıyla birlikte kardeşlerimize sunuyoruz. Başvurular bugün itibariyle başladı ve inşallah süreç içerisinde başvuruların ardından noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz ve vatandaşlarımıza, evi olmayan, İstanbul’da ikamet eden kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu değerli bir çalışma. Hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi, hem de konut arzının arttırılması adına tek projede 13 bin konutu inşaası başlıyor. Evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlere müjde veriyoruz, 13 bin konutun yüzde 20’si gençlere ayrıldı”

Konuşmasının devamında Kurum, "Yine gençlerimize bir müjde vermek gerekirse 13 bin konutun yüzde 20’si 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayrıldı. Evi olmayan, İstanbul’da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalana bilecekler. Şehit, gazi ve engelli kardeşlerimiz için de kontenjanlarımızı ayırdık. İnşallah İstanbul’un riskini bertaraf edecek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını aşağı çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul’umuzda hayata geçiriyor oluyoruz” dedi. Başvurularımız bugün başladı ve 2 Hazirana kadar sürecek.” Dedi.
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