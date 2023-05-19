https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-cavusoglu-herkes-herkesten-oy-isteyebilir-ama-milletimizi-kimse-tehdit-etmesin-1071318338.html

Bakan Çavuşoğlu: Herkes herkesten oy isteyebilir, ama milletimizi kimse tehdit etmesin

Bakan Çavuşoğlu: Herkes herkesten oy isteyebilir, ama milletimizi kimse tehdit etmesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herkes herkesten oy isteyebilir. Ama milletimizi kimse tehdit etmesin. Milletimize yönelik kimse şantajda bulunmasın. Bunun... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T21:07+0300

2023-05-19T21:07+0300

2023-05-19T21:12+0300

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

fetö

pkk

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

almanya

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Almanya'da Sabah Gazetesi çalışanlarının gözaltına alınması olayına değinen Çavuşoğlu, "FETÖ'cülerin ihbarı üzerine baskın düzenleniyor. İfadeye çağrılma yok. Sonra da serbest bırakıyorsun. Amaç ne? Sindirme. Bu aslında sadece Sabah grubuna, Turkuaz grubuna gözdağı değil. Türk basınının Almanya'da ve Avrupa'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine gözünü kapatmasını ister. Orada faaliyetleri var, para topluyorlar" dedi.Almanya'da yaşayan çocuğu dağa çıkarılan hasta bir kadının evladını kurtarmak için mücadele ettiğini ancak bir sonuç alamadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:Basına yönelik böyle bir saldırıda bulunanların kendilerine bir de basın özgürlüğü dersi vermeye kalkıştığını belirten Çavuşoğlu, "Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık, tepkimizi göstermek için. 'Basın özgürlüğü sınırsız değildir', demiş, bizim sözcümüz Tanju Bey'e. Ama bize geldiğinde tepeden bakarak ders vermeye kalkışıyorlar. İki yüzlüklerin de bir kere daha görmüş olduk" ifadesini kullandı.'Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimi'Ayrıca ziyarette Çavuşoğlu, bugün Stuttgart'ta bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulduğunu belirterek, acente sahibini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunduklarını ifade etti.Türkiye vatandaşına yalnız olmadığını, devletin her zaman yanında olduğunu aktardıklarını anlatan Çavuşoğlu, vatandaşın şikayette bulunmasını isteyerek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdiklerini vurguladı.Vatandaşın ise kendilerine "Sayın Bakanım ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın ve ırkçı saldırılarının hangisinin hesabı soruldu, hangisi aydınlatıldı. Ben güvenmiyorum bunlara" şeklinde konuştuğunu aktaran Çavuşoğlu, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.Almanya'da maalesef bu tür olayların yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü hakkındaki davayı örnek göstererek, tüm şahitlerin öldürüldüğünü kaydetti.Ayrıca çok sayıda ırkçı ve camilere yönelik saldırılar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:AGC Başkanı Gaye Coşkun'un internet yasasıyla ilgili taleplerinin iletildiği Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularıyla 14 Mayıs seçimini değerlendirdi.14 Mayıs'ın demokrasi şöleni havasında geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, seçime katılımın dünyadaki en yüksek katılım oranlarından biri olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye ve demokrasinin olgunluğuna yakışan bir seçim sürecini yaşadıklarını dile getirerek, "Sonuçta Cumhurbaşkanımız 2,5 milyondan fazla bir oy farkıyla, ilk turda milletimizin de teveccühünü kazanmış oldu. İkinci turda da vatandaşlarımızın özellikle sandığa gitmesi, Türk demokrasisi bakımından önemlidir" diye konuştu.Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimi takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili medya tarafından olumsuz girişimlerin olduğunu kaydetti.Bazı ülkelerin Türk siyasetini dizayn etmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama onlar bir şeyi unutuyorlar. Bu ülkede Türk milleti karar verir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O nedenle milletimize çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve demokrasimizin tüm dünyada saygınlığı bakımından da önemli bir seçim oldu ve karalamaya çalışanlara da iyi bir cevap oldu" ifadelerini kullandı.'Vatandaşlarımızı tehdit ediyorlar'Çavuşoğlu, milletin iradesine büyük saygılarının olduğunu ifade ederek, milletin ne karar verirse onu kabul edeceklerini her zaman söylediklerini belirtti. Milletin üzerinde bazı baskıları da gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Turist bu açıklamalardan dolayı ürktü'CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik açıklamalarının turizme etkisini de değerlendiren Çavuşoğlu, şu anda mayıs ayında gelmesi gereken Rus turistin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 az olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, 14 Mayıs'tan sonra turizmde hareketliliğin biraz da olsa arttığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerçekten vahim bir hatadır. Türkiye'nin menfaatine değildir. Siyasi hata kendisini bağlar. Faturası kendisine kesilir. Ancak o açıklamadan sonra gelmesi gereken turist gelmedi. Turist bu açıklamalardan dolayı ürktü" değerlendirmesinde bulundu.

almanya

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, fetö, pkk, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), almanya