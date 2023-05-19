Bakan Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı

"14 Mayıs'tan sonra milliyetçi kesilen Kılıçdaroğlu mu size inandırıcı geliyor yoksa 'Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız peşime takılın' diyen Kılıçdaroğlu mu size inandırıcı geliyor? Siyasetteki bu riyakarlığa, siyasetteki bu ikiyüzlülüğe sandıkta vatandaşımızın cevap vereceğine ben yürekten inanıyorum. Bir yandan Mücahit Kılıçdaroğlu, Mücahitliğe epey bir yeni boyut kattılar. Kılıçdaroğlu mücahit olur mu? Ya sormak lazım aziz milletimize Kılıçdaroğlu Mücahit kavramını taşımaya uygun mu, değil mi? Bir yandan Fatih Erbakan'dan daha Erbakancı bir Kılıçdaroğlu. Bir yandan Sayın Bahçeli'den daha milliyetçi Başbuğ bir Kılıçdaroğlu ama yetmiyor anlaşılan bütün bunlar yetmedi şimdi Malkoçoğlu olmaya koyulmuş. Artık Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı. Ya bu kadar çark etmeye ne hacet var? Ya olduğun gibi görün, ya o görün ol. Milleti aldatmak için bin bir takla atmanın alemi yok. Bu millet doğruyu söyleyeni de doğruyu konuşanı da doğru yapanı da çok ama çok iyi biliyor. Onun için ben diyorum ki Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta aziz milletimizden, Diyarbakır’da da Urfa'da da Edirne'de de Trabzon'da da Yozgat'ta da aynı lafı söyleyen Erdoğan'ı seçecek. İle göre muhataba göre laflarını değiştiren ve milleti aldatmaya çalışan Sayın Kılıçdaroğlu'na kırmızı kartı gösterecektir. Senden başkan olmaz. 'Bay bay Kemal' diye gönderecektir. Olur mu? Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenlerden başkan olmaz. Ben inanıyorum ki aziz milletimiz kendilerini aldatmaya dönük bu stratejilere 'beni aldatamazsın, ben görüyorum, ben duyuyorum ve her şeyin farkındayım' diyecek ve sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na daha önce 14 Mayıs'ta yüzde 45 civarındaki oyun bir kısmını geri çekecektir. Ona da ben yürekten inanıyorum. 'Sen bu oya layık değilsin. Ben seni takdir ettim. Lafının eri bildim o yüzden takdir ettim. Ama değilmişsin.' Hani diyor ya 'söz diyor sana söz'. Söz diyor daha şimdiden sözünü hemen aldı gitti. Şimdi sen kime söz verdin? HDP'ye verdin ne oldu o sözler? Belli ki PKK, FETÖ, terör örgütleri de sizden bir takım taahhütler aldığı anlaşılıyor. Veya onların öyle algıladıkları anlaşılıyor. Ne derseniz deyin. Ne oldu şimdi? Ben HDP'ye, Yeşil Sol Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şimdi hemen rota kıran milliyetçi dalgaya kendini veren Kılıçdaroğlu, Allah muhafaza yarın imkan verse sizin dediklerinizi mi yapar? Daha sizin oyununuza ihtiyacı varken sizi sattı adam. Yarın oyunuzu aldıktan sonra dönüp size bakar mı? Onları da bu açıdan bir kez daha Yeşil Sol Parti'ye oy veren, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı bu açıdan bir kez daha düşünmeye davet ediyorum."