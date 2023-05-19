Bakan Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/bakan-bozdag-malkocoglu-kilicdaroglu-nasil-yapacagini-sasirdi-1071321525.html
Bakan Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı
Bakan Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir yandan Fatih Erbakan'dan daha Erbakancı bir Kılıçdaroğlu. Bir yandan Sayın Bahçeli'den daha milliyetçi Başbuğ bir Kılıçdaroğlu... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:59+0300
2023-05-19T21:59+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
kemal kılıçdaroğlu
bekir bozdağ
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
tbmm
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071320769_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_8ef2a12614563fdd31ea9ab58e6842d0.jpg
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 14 Mayıs tarihinde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni gerçekleştirdiğini söyledi.Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki çoğunluğu elde ettiğini aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, seçime katılan vatandaşlarımızın kullandığı geçerli oyların yaklaşık yüzde 50'ni aldı ve açık ara birinci oldu. Ancak seçim anayasa gereği, yasalar gereği ikinci tura kalmış oldu. Şimdi kalan kısmı hep birlikte ikmal edeceğiz. Esasında milletimizin 14 Mayıs'ta verdiği iradenin 28 Mayıs'ta tekemmül etmesine birlikte şahit olacağız. Seçim sonuçları ülkemize tekrar tekrar hayırlı, uğurlu olsun diye dua ve temennide bulunuyorum" dedi.Bozdağ, sandıkta vatandaşların bütün siyasi partilere seçim sonuçlarıyla bir mesaj verdiğini aktararak, AK Parti'nin her seçim bu sonuçları doğru okuyarak adım attığını ifade etti.Şanlıurfa'da da seçmenlerin hem Cumhur İttifakı'na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini aktaran Bozdağ, tüm Şanlıurfalılara ayrı ayrı teşekkür etti.Milletin gözünün içine baka baka, kazandıklarını söyleyecek kadar ileri gittiler'Seçim süresinde yaşananları herkesin yakından takip ettiğini aktaran Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Dünyanın neresinde ikinci tura giden diktatör gördünüz'Bakan Bozdağ, ikinci tur seçimlerine yönelik çok net ifade kullandıklarını ve milletin iradesinin başlarının üstünde olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dört bir yandan "diktatör" iftiraları atıldığının altını çizen Bozdağ, "Dünyanın dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör iftirası yapanlar Türkiye içinde de bu iftiraya katılanlar bir defa daha öğrendiler ki Türkiye'de diktatör yok, ama diktatör iftirası yapan pek çok insan var. Dünyanın neresinde ikinci tura giden diktatör gördünüz. Dünyanın neresinde diktatör yüzde 49.52 oy almış ama onu 50'ye 51 tamamlamamış. Var mı böyle bir şey? Ama bütün bunlara rağmen demokrasiyi içselleştiren ve demokrasi için büyük mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira ve yarışa gidenleri tanımamız bakımından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye demokrasi mücadelesinin en güzel örneklerini verdi" dedi.Milletin 28 Mayıs'ta demokrasiyi içine sindirememiş kişilere en büyük cevabı vereceğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Kılıçdaroğlu mücahit olur mu?'Bakan Bozdağ, seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gitmeye başladığını işaret ederek,Türkiye'nin dik duruşu olan bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozdağ, "Türkiye'nin iklime göre duruşu, oturuşu, kalkışı, değişen liderlere değil, duruşu net olan liderlere ihtiyacı var. Birden bire kalp işaretleri yaparken yumruklamaya dönen psikolojisi dengesi bozulanlara değil iradesi istikameti net olan, duruşu net olan Erdoğan gibi dirayetli bir lidere ihtiyaç var. Dünyanın gözünün içine bakıp 'dünya beşten büyüktür' deme cesaretini gösteren bir iradeye ihtiyaç var. Karşısındakileri görünce fikri değişenlerle Türkiye'nin alacağı bir yol yoktur" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071320769_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_2fdd4059025fd2392b68e9660f64e55f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, tbmm, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti, kemal kılıçdaroğlu, bekir bozdağ, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, tbmm, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bakan Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı

21:59 19.05.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLIAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir yandan Fatih Erbakan'dan daha Erbakancı bir Kılıçdaroğlu. Bir yandan Sayın Bahçeli'den daha milliyetçi Başbuğ bir Kılıçdaroğlu ama yetmiyor anlaşılan bütün bunlar yetmedi şimdi Malkoçoğlu olmaya koyulmuş. Artık Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı" dedi.
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 14 Mayıs tarihinde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni gerçekleştirdiğini söyledi.
Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki çoğunluğu elde ettiğini aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, seçime katılan vatandaşlarımızın kullandığı geçerli oyların yaklaşık yüzde 50'ni aldı ve açık ara birinci oldu. Ancak seçim anayasa gereği, yasalar gereği ikinci tura kalmış oldu. Şimdi kalan kısmı hep birlikte ikmal edeceğiz. Esasında milletimizin 14 Mayıs'ta verdiği iradenin 28 Mayıs'ta tekemmül etmesine birlikte şahit olacağız. Seçim sonuçları ülkemize tekrar tekrar hayırlı, uğurlu olsun diye dua ve temennide bulunuyorum" dedi.
Bozdağ, sandıkta vatandaşların bütün siyasi partilere seçim sonuçlarıyla bir mesaj verdiğini aktararak, AK Parti'nin her seçim bu sonuçları doğru okuyarak adım attığını ifade etti.
Şanlıurfa'da da seçmenlerin hem Cumhur İttifakı'na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini aktaran Bozdağ, tüm Şanlıurfalılara ayrı ayrı teşekkür etti.

Milletin gözünün içine baka baka, kazandıklarını söyleyecek kadar ileri gittiler'

Seçim süresinde yaşananları herkesin yakından takip ettiğini aktaran Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçim sonuçlarına baktığımız zaman bu seçimlerde yalan ve dolan algı üzerine siyaset yapan anlayışların sandıkta kaybettiğini görüyoruz. Milletinin gözünde, sözünün eri olan, dosdoğru konuşan ve doğruları yapan, doğruları söyleyen, iradenin de halktan tasvip aldığını görürüz. Seçimin hemen arkasından ikinci tur stratejileri üzerine değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundular. Seçim sonuçlarına ilişkin tavırlar ortaya koydular. Biz hep şunu söylüyoruz, milletimizin sandığa yansıttığı irade her daim bizim başımızın tacıdır. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. Millete ve milletin iradesine, sandığa yansıyan sonuçlara güvenmeyi gerektirir. Seçimin akşamı baktığınızda daha ilk anlardan itibaren milletine güvenmeyen bir yaklaşımı Millet İttifakı'nda ve cumhurbaşkanı adayında ve ekibinde hep beraber gördük. Seçim sonuçları ellerinde olduğu halde ve bu sonuçlar kendileri aleyhine olduğu halde milletin gözünün içine baka baka, kazandıklarını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hatta iki tane belediye başkanı adeta tiyatro oynar gibi ekranların önünde, kameraların önünde daha doğrusu cumhurbaşkanlığını kazandıklarını söylediler ve sayın genel başkan da önde olduklarını ifade eden tweetler attılar. Bütün bunlar milletin gözünün önünde oldu. Sandık başka şey söylüyor. Milletin iradesi başka şey söylüyor. Bu iradeyi okuyanlar bu verilerin hepsi herkesin elinde olduğunu bile bile milletin de gözünün içine baka baka maalesef yalan söyledi. Milleti aldattılar. Ama sandıktan çıkan irade bütün bu yalanları ve yalancıları tekzip etti. Sonuç ortada artık ikinci turda millet son sözünü söyleyecektir."

'Dünyanın neresinde ikinci tura giden diktatör gördünüz'

Bakan Bozdağ, ikinci tur seçimlerine yönelik çok net ifade kullandıklarını ve milletin iradesinin başlarının üstünde olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dört bir yandan "diktatör" iftiraları atıldığının altını çizen Bozdağ, "Dünyanın dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör iftirası yapanlar Türkiye içinde de bu iftiraya katılanlar bir defa daha öğrendiler ki Türkiye'de diktatör yok, ama diktatör iftirası yapan pek çok insan var. Dünyanın neresinde ikinci tura giden diktatör gördünüz. Dünyanın neresinde diktatör yüzde 49.52 oy almış ama onu 50'ye 51 tamamlamamış. Var mı böyle bir şey? Ama bütün bunlara rağmen demokrasiyi içselleştiren ve demokrasi için büyük mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira ve yarışa gidenleri tanımamız bakımından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye demokrasi mücadelesinin en güzel örneklerini verdi" dedi.
Milletin 28 Mayıs'ta demokrasiyi içine sindirememiş kişilere en büyük cevabı vereceğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçimin arkasından yaşananlara baktığımızda, siyasetin kalitesini görmek bakımından da son derece önemli hadiselerin yaşandığını biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir yandan böyle kalp işareti yapıp gülücükler dağıtırken seçim sonuçları ortaya çıkar çıkmaz masayı yumruklayan birine dönüşüyor. Her gün mutfaktan video çeken adam mutfağı terk edip başka odalara girdi ve yumruklarını konuşturmaya başladı. Seçmenlere, insanlara nasıl değer verdiğini anlatırken birden bakıyorsunuz depremzede kardeşlerimize, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza yapmadıkları hakareti, yapmadıkları saygısızlığı bırakmadılar. Sayın Kılıçdaroğlu, depremzede kardeşlerimize ve deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza hakaret eden saygısızlık yapan bu kendini bilmezlerin sözlerini kınıyor musun? Lanetliyor musun? Bunlardan dolayı, depremzede kardeşlerimizden ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyor musunuz? Bakın bir yandan 'helalleşeceğiz' diyorlar. Daha şimdiden oya muhtaç olduğu halde ikinci tura ihtiyacı olduğu halde kendilerini tercih etmeyen aziz vatandaşlarımıza tercihlerinden dolayı yapmadıkları hakareti yapmadıkları saygısızlığı bırakmıyor. Kim demokrat? Kim hoşgörülü? Kendi gibi düşünmeyenlere, farklı düşünenlere, farklı tercihlerde bulunanlara, saldıranlar mı daha demokrat yoksa 'milletin iradesi başımın üstündedir' diyen Erdoğan mı daha demokrat. 'Biz emri milletten alırız' diyen Erdoğan mı daha demokrat? Yoksa milletine saygısızlığın alasını yapan bu zihniyet mi daha demokrat. Bunu elbette aziz milletimizin temiz vicdanına ve takdirine bırakıyorum."

'Kılıçdaroğlu mücahit olur mu?'

Bakan Bozdağ, seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gitmeye başladığını işaret ederek,
"14 Mayıs'tan sonra milliyetçi kesilen Kılıçdaroğlu mu size inandırıcı geliyor yoksa 'Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız peşime takılın' diyen Kılıçdaroğlu mu size inandırıcı geliyor? Siyasetteki bu riyakarlığa, siyasetteki bu ikiyüzlülüğe sandıkta vatandaşımızın cevap vereceğine ben yürekten inanıyorum. Bir yandan Mücahit Kılıçdaroğlu, Mücahitliğe epey bir yeni boyut kattılar. Kılıçdaroğlu mücahit olur mu? Ya sormak lazım aziz milletimize Kılıçdaroğlu Mücahit kavramını taşımaya uygun mu, değil mi? Bir yandan Fatih Erbakan'dan daha Erbakancı bir Kılıçdaroğlu. Bir yandan Sayın Bahçeli'den daha milliyetçi Başbuğ bir Kılıçdaroğlu ama yetmiyor anlaşılan bütün bunlar yetmedi şimdi Malkoçoğlu olmaya koyulmuş. Artık Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı. Ya bu kadar çark etmeye ne hacet var? Ya olduğun gibi görün, ya o görün ol. Milleti aldatmak için bin bir takla atmanın alemi yok. Bu millet doğruyu söyleyeni de doğruyu konuşanı da doğru yapanı da çok ama çok iyi biliyor. Onun için ben diyorum ki Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta aziz milletimizden, Diyarbakır’da da Urfa'da da Edirne'de de Trabzon'da da Yozgat'ta da aynı lafı söyleyen Erdoğan'ı seçecek. İle göre muhataba göre laflarını değiştiren ve milleti aldatmaya çalışan Sayın Kılıçdaroğlu'na kırmızı kartı gösterecektir. Senden başkan olmaz. 'Bay bay Kemal' diye gönderecektir. Olur mu? Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenlerden başkan olmaz. Ben inanıyorum ki aziz milletimiz kendilerini aldatmaya dönük bu stratejilere 'beni aldatamazsın, ben görüyorum, ben duyuyorum ve her şeyin farkındayım' diyecek ve sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na daha önce 14 Mayıs'ta yüzde 45 civarındaki oyun bir kısmını geri çekecektir. Ona da ben yürekten inanıyorum. 'Sen bu oya layık değilsin. Ben seni takdir ettim. Lafının eri bildim o yüzden takdir ettim. Ama değilmişsin.' Hani diyor ya 'söz diyor sana söz'. Söz diyor daha şimdiden sözünü hemen aldı gitti. Şimdi sen kime söz verdin? HDP'ye verdin ne oldu o sözler? Belli ki PKK, FETÖ, terör örgütleri de sizden bir takım taahhütler aldığı anlaşılıyor. Veya onların öyle algıladıkları anlaşılıyor. Ne derseniz deyin. Ne oldu şimdi? Ben HDP'ye, Yeşil Sol Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şimdi hemen rota kıran milliyetçi dalgaya kendini veren Kılıçdaroğlu, Allah muhafaza yarın imkan verse sizin dediklerinizi mi yapar? Daha sizin oyununuza ihtiyacı varken sizi sattı adam. Yarın oyunuzu aldıktan sonra dönüp size bakar mı? Onları da bu açıdan bir kez daha Yeşil Sol Parti'ye oy veren, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı bu açıdan bir kez daha düşünmeye davet ediyorum."
Türkiye'nin dik duruşu olan bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozdağ, "Türkiye'nin iklime göre duruşu, oturuşu, kalkışı, değişen liderlere değil, duruşu net olan liderlere ihtiyacı var. Birden bire kalp işaretleri yaparken yumruklamaya dönen psikolojisi dengesi bozulanlara değil iradesi istikameti net olan, duruşu net olan Erdoğan gibi dirayetli bir lidere ihtiyaç var. Dünyanın gözünün içine bakıp 'dünya beşten büyüktür' deme cesaretini gösteren bir iradeye ihtiyaç var. Karşısındakileri görünce fikri değişenlerle Türkiye'nin alacağı bir yol yoktur" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала