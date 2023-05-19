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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/artyomovskta-ukrayna-ordusu-tarafindan-yikilan-konut-ve-idari-binalar-goruntulendi-1071293289.html
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Rus özel askeri şirket Wagner savaşçıları, RIA Novosti muhabirine Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:57+0300
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rusya
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Referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Artyomovsk’ta Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında aylardır sert çatışmalar yaşanıyor.
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Wagner üyeleri, RIA Novosti muhabirine, Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
Wagner üyeleri, RIA Novosti muhabirine, Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
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video, rusya, artyomovsk, видео

Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi

21:57 19.05.2023
© Fotoğraf
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Rus özel askeri şirket Wagner savaşçıları, RIA Novosti muhabirine Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
Referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Artyomovsk’ta Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında aylardır sert çatışmalar yaşanıyor.
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