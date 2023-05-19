https://sputniknews.com.tr/20230519/artyomovskta-ukrayna-ordusu-tarafindan-yikilan-konut-ve-idari-binalar-goruntulendi-1071293289.html
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Rus özel askeri şirket Wagner savaşçıları, RIA Novosti muhabirine Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:57+0300
2023-05-19T21:57+0300
2023-05-19T21:57+0300
video
rusya
artyomovsk
ukrayna krizi
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Referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Artyomovsk’ta Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında aylardır sert çatışmalar yaşanıyor.
rusya
artyomovsk
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Wagner üyeleri, RIA Novosti muhabirine, Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
Wagner üyeleri, RIA Novosti muhabirine, Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
2023-05-19T21:57+0300
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PT2M16S
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, artyomovsk, видео
video, rusya, artyomovsk, видео
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
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Rus özel askeri şirket Wagner savaşçıları, RIA Novosti muhabirine Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun çekilirken patlatması sonucu yıkılan konut ve idari binaları gösterdi.
Referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Artyomovsk’ta Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında aylardır sert çatışmalar yaşanıyor.