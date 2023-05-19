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Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi
Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
mke ankaragücü
fatih karagümrük
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TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, fatih karagümrük
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, fatih karagümrük

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

00:22 19.05.2023
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
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