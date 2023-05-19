https://sputniknews.com.tr/20230519/ankaragucu-ve-fatih-karagumruk-pfdkye-sevk-edildi-1071284637.html

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T00:22+0300

2023-05-19T00:22+0300

2023-05-19T00:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

mke ankaragücü

fatih karagümrük

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TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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2023

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, fatih karagümrük