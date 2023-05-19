https://sputniknews.com.tr/20230519/ak-partili-yavuz-ikinci-tur-secimlerinde-cumhurbaskanimiz-yuzde-53ten-asagiya-inmeyecek-1071288229.html
AK Partili Yavuz: İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya inmeyecek
AK Partili Yavuz: İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya inmeyecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T06:18+0300
2023-05-19T06:18+0300
2023-05-19T06:19+0300
2023 türkiye seçimleri
ali ihsan yavuz
seçim
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_4f10106f21ce3afc3311df12efa233ce.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.Ben Rize plakası olmadı Samsun olmadı Sakarya plakası birisini tutturacağız. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü ve diğer anket sonuçlarına bakarak söylüyorum. Sinan Oğan oyları orada kalacak mı? Nereye gidecek? İstenirse bir tarafa tamamen sevk edilebilir mi? Bunları bilmiyorum. Bundan sonraki süreci çok iyi kullanırsanız, kendinizi anlatabilirsiniz o oylar hiçbir anlaşma yapmadan size dönebilir. Belki CHP'ye verilen oylar da dönebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkede bu dönemde çok ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsenin kaybetmeyeceğini, asla terör örgütlerine müsaade etmeden, ekonomik alanda peş peşe adımlar atarak Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlayacağını ifade ediyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_04f8b51b6eac8c38322bb255c871103e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali ihsan yavuz, seçim, recep tayyip erdoğan
ali ihsan yavuz, seçim, recep tayyip erdoğan
AK Partili Yavuz: İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya inmeyecek
06:18 19.05.2023 (güncellendi: 06:19 19.05.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yüzde 53'ten aşağı inmeyeceğini öngördüğünü söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...
Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.
Ben Rize plakası olmadı Samsun olmadı Sakarya plakası birisini tutturacağız. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü ve diğer anket sonuçlarına bakarak söylüyorum. Sinan Oğan oyları orada kalacak mı? Nereye gidecek? İstenirse bir tarafa tamamen sevk edilebilir mi? Bunları bilmiyorum. Bundan sonraki süreci çok iyi kullanırsanız, kendinizi anlatabilirsiniz o oylar hiçbir anlaşma yapmadan size dönebilir. Belki CHP'ye verilen oylar da dönebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkede bu dönemde çok ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsenin kaybetmeyeceğini, asla terör örgütlerine müsaade etmeden, ekonomik alanda peş peşe adımlar atarak Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlayacağını ifade ediyor."