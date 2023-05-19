https://sputniknews.com.tr/20230519/ak-partili-yavuz-ikinci-tur-secimlerinde-cumhurbaskanimiz-yuzde-53ten-asagiya-inmeyecek-1071288229.html

AK Partili Yavuz: İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya inmeyecek

AK Partili Yavuz: İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya inmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T06:18+0300

2023-05-19T06:18+0300

2023-05-19T06:19+0300

2023 türkiye seçimleri

ali ihsan yavuz

seçim

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.Ben Rize plakası olmadı Samsun olmadı Sakarya plakası birisini tutturacağız. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü ve diğer anket sonuçlarına bakarak söylüyorum. Sinan Oğan oyları orada kalacak mı? Nereye gidecek? İstenirse bir tarafa tamamen sevk edilebilir mi? Bunları bilmiyorum. Bundan sonraki süreci çok iyi kullanırsanız, kendinizi anlatabilirsiniz o oylar hiçbir anlaşma yapmadan size dönebilir. Belki CHP'ye verilen oylar da dönebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkede bu dönemde çok ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsenin kaybetmeyeceğini, asla terör örgütlerine müsaade etmeden, ekonomik alanda peş peşe adımlar atarak Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlayacağını ifade ediyor."

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ali ihsan yavuz, seçim, recep tayyip erdoğan