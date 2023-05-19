Ahmet Hakan: Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin

"Her seçimde mağlup oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı hamleler işe yaramıyor. Partisi yüzde 25’i asla aşamıyor. Ve her seçim sonrası çıkıp şunları diyor: Erdoğan’ın oyları, geçen seçime göre şu kadar azaldı. Partisinin oylarında erime var. Bu seçimin kaybedeni Erdoğan’dır. Gülseniz olmaz. Ağlasanız olmaz. Bu sefer de tarzını değiştirmiş değil Kılıçdaroğlu. Hepimizi yüzde 49.5 oy almış adamın, aslında bu seçimin kaybedeni olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Hepimizi bütün olumsuz koşullara rağmen dört ayrı partinin desteğiyle seçime girmiş CHP’ye 10 puanın üzerinde fark atmış AK Parti’nin çok başarısız olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Tamam. Erdoğan geriledi, AK Parti geriledi. Tamam, tamam da... Senin durumun ne? Senin partinin durumu ne? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şu: Erdoğan’ı Erdoğan’la, AK Parti’yi AK Parti’yle yarıştırmak. Oysa yapması gereken şudur: Erdoğan’la kendisini, AK Parti’yle de CHP’yi yarıştırmak. Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin."