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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/ahmet-hakan-allah-chp-secmenine-gercekten-sabir-ihsan-eylesin-1071290297.html
Ahmet Hakan: Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin
Ahmet Hakan: Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin
Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından izlediği yolu eleştirdi ve "Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin" dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T09:27+0300
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2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ikinci tur
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yürüttüğü seçim sürecini eleştirdi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Yaşadığı seçim yenilgileriyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tarzı oluşmuş durumda" dedi ve şu şekilde açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20230519/chpli-ozkan-chpnin-secim-stratejisi-degisti-kilicdaroglunun-cumhurbaskani-olacagina-inaniyoruz-1071288350.html
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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ikinci tur
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ikinci tur

Ahmet Hakan: Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin

09:27 19.05.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından izlediği yolu eleştirdi ve "Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yürüttüğü seçim sürecini eleştirdi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Yaşadığı seçim yenilgileriyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tarzı oluşmuş durumda" dedi ve şu şekilde açıkladı:
"Her seçimde mağlup oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı hamleler işe yaramıyor. Partisi yüzde 25’i asla aşamıyor. Ve her seçim sonrası çıkıp şunları diyor: Erdoğan’ın oyları, geçen seçime göre şu kadar azaldı. Partisinin oylarında erime var. Bu seçimin kaybedeni Erdoğan’dır. Gülseniz olmaz. Ağlasanız olmaz. Bu sefer de tarzını değiştirmiş değil Kılıçdaroğlu. Hepimizi yüzde 49.5 oy almış adamın, aslında bu seçimin kaybedeni olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Hepimizi bütün olumsuz koşullara rağmen dört ayrı partinin desteğiyle seçime girmiş CHP’ye 10 puanın üzerinde fark atmış AK Parti’nin çok başarısız olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Tamam. Erdoğan geriledi, AK Parti geriledi. Tamam, tamam da... Senin durumun ne? Senin partinin durumu ne? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şu: Erdoğan’ı Erdoğan’la, AK Parti’yi AK Parti’yle yarıştırmak. Oysa yapması gereken şudur: Erdoğan’la kendisini, AK Parti’yle de CHP’yi yarıştırmak. Allah CHP seçmenine gerçekten sabır ihsan eylesin."
Tuncay Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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