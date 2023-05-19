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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abdde-cumhuriyetci-senatorler-rusya-ile-imzalanan-yeni-starta-alternatif-tasari-hazirladi-1071287964.html
ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan yeni START'a alternatif tasarı hazırladı
ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan yeni START'a alternatif tasarı hazırladı
ABD Arkansas Senatörü Tom Cotton, bir grup Cumhuriyetçi Senatörle Rusya'yı yeni START silah kontrolü anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, bu konuda yeni yasa... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T05:03+0300
2023-05-19T05:03+0300
ukrayna krizi
rusya
çin
ukrayna
start
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Senatör Cotton, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD ile imzaladığı nükleer silahlanmayı kısıtlayan anlaşmanın şartlarına uymadığını ileri sürerek, ABD'nin geri çekilmesi gerektiğini savunan No START Anlaşma Yasası tasarısını tanıttı.Buna göre, Cotton ile 9 Cumhuriyetçi Senatörün daha destek verdiği tasarıda, gelecekteki silah kontrolü müzakerelerine sınırlar koyan ve ABD nükleer kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefleyen bilgilere yer verildi.Tasarıda, "Yeni START Antlaşması Amerika'nın elini kolunu bağlarken, Vladimir Putin yıllarca antlaşmanın kusurlarından yararlandı. Başkan Biden, yalnızca Rusya ve Çin'i daha güçlü ve Amerika'yı daha zayıf hale getiren bu anlaşmayı asla uzatmamalıydı. Anlaşmadan çekilmeli ve nükleer güçlerimizi desteklemeliyiz" ifadeleri yer aldı.Rusya ile gelecekteki silah kontrolü anlaşmalarını Çin'in yanı sıra tüm nükleer silah sınıflarını içerecek şekilde şartlandırarak bu hataları düzelteceği vurgulanan tasarıda, mevcut ve planlanan ABD nükleer kuvvetlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve caydırıcılığındaki eksiklikleri gidermek için bir uygulama planının zorunlu kılınması gerektiğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/korgeneral-sobolev-rusya-nukleer-tren-projesini-yeniden-uygulamaya-koymali-1069651495.html
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rusya, çin, ukrayna, start
rusya, çin, ukrayna, start

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan yeni START'a alternatif tasarı hazırladı

05:03 19.05.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /  / Multimedya arşivine gidinRusya Stratejik Füze Kuvvetleri
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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ABD Arkansas Senatörü Tom Cotton, bir grup Cumhuriyetçi Senatörle Rusya'yı yeni START silah kontrolü anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, bu konuda yeni yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.
Senatör Cotton, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD ile imzaladığı nükleer silahlanmayı kısıtlayan anlaşmanın şartlarına uymadığını ileri sürerek, ABD'nin geri çekilmesi gerektiğini savunan No START Anlaşma Yasası tasarısını tanıttı.
Buna göre, Cotton ile 9 Cumhuriyetçi Senatörün daha destek verdiği tasarıda, gelecekteki silah kontrolü müzakerelerine sınırlar koyan ve ABD nükleer kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefleyen bilgilere yer verildi.
Tasarıda, "Yeni START Antlaşması Amerika'nın elini kolunu bağlarken, Vladimir Putin yıllarca antlaşmanın kusurlarından yararlandı. Başkan Biden, yalnızca Rusya ve Çin'i daha güçlü ve Amerika'yı daha zayıf hale getiren bu anlaşmayı asla uzatmamalıydı. Anlaşmadan çekilmeli ve nükleer güçlerimizi desteklemeliyiz" ifadeleri yer aldı.
Rusya ile gelecekteki silah kontrolü anlaşmalarını Çin'in yanı sıra tüm nükleer silah sınıflarını içerecek şekilde şartlandırarak bu hataları düzelteceği vurgulanan tasarıda, mevcut ve planlanan ABD nükleer kuvvetlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve caydırıcılığındaki eksiklikleri gidermek için bir uygulama planının zorunlu kılınması gerektiğinin altı çizildi.
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