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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html
ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni yaptırım listesine aldı
ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni yaptırım listesine aldı
ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım paketine Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni de dahil etti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T18:57+0300
2023-05-19T18:57+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yeni yaptırım paketine dahil edildiği belirtildi.Açıklamada, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Rus hükümetinin bir parçası ve aracı olduğu nedeniyle güncellenen yaptırımlar listesine dahil edildiği kaydedildi.Moskalkova, Kravtsov ve Levitin'de yaptırım listesindeABD yaptırım listesine aralarında Moskalkova, Kravtsov ve Levitin'in de bulunduğu 46 kişiyi daha Rus karşıtı yaptırım listesine dahil etti.ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) internet sitesinde yayınlanan listeye göre, aralarında Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin ve Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko’nun da bulunduğu 46 kişinin yanı sıra 71 kuruluş ABD'nin Rusya'ya yönelik genişletilmiş yaptırım listesine dahil edildi.
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abd, rusya, yaptırım
abd, rusya, yaptırım

ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni yaptırım listesine aldı

18:57 19.05.2023
© svr.gov.ru / Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© svr.gov.ru /
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ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım paketine Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni de dahil etti.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yeni yaptırım paketine dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Rus hükümetinin bir parçası ve aracı olduğu nedeniyle güncellenen yaptırımlar listesine dahil edildiği kaydedildi.

Moskalkova, Kravtsov ve Levitin'de yaptırım listesinde

ABD yaptırım listesine aralarında Moskalkova, Kravtsov ve Levitin'in de bulunduğu 46 kişiyi daha Rus karşıtı yaptırım listesine dahil etti.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) internet sitesinde yayınlanan listeye göre, aralarında Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin ve Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko’nun da bulunduğu 46 kişinin yanı sıra 71 kuruluş ABD'nin Rusya'ya yönelik genişletilmiş yaptırım listesine dahil edildi.
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