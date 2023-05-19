https://sputniknews.com.tr/20230519/32-yil-sonra-yeniden-mecliste-mustafa-sarigul-mazbatasini-aldi-1071317521.html
32 yıl sonra yeniden TBMM'ye gidiyor: Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı
32 yıl sonra yeniden TBMM'ye gidiyor: Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı
14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T20:07+0300
2023-05-19T20:07+0300
2023-05-19T20:08+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
tbmm
mazbata
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.Mustafa Sarıgül, adliyede İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, aldığı mazbatada binlerce kişinin emeğinin olduğunu söyledi.Kendisini Erzincan'da bu göreve layık gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Sarıgül, "Bu mazbata benim 32 yıl sonra sandıktan beşinci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece önemlidir, değerlidir. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği var. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren can Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Bu mazbata benim sorumluluğumu arttırıyor. Hiçbir siyasi farkı gözetmem mümkün değil, can Erzincan'ımızın vekili olmaya özen göstereceğim" diye konuştu.
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mustafa sarıgül, tbmm, mazbata
mustafa sarıgül, tbmm, mazbata
32 yıl sonra yeniden TBMM'ye gidiyor: Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı
20:07 19.05.2023 (güncellendi: 20:08 19.05.2023) Abone ol
14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.
Mustafa Sarıgül, adliyede İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, aldığı mazbatada binlerce kişinin emeğinin olduğunu söyledi.
Kendisini Erzincan'da bu göreve layık gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Sarıgül, "Bu mazbata benim 32 yıl sonra sandıktan beşinci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece önemlidir, değerlidir. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği var. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren can Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Bu mazbata benim sorumluluğumu arttırıyor. Hiçbir siyasi farkı gözetmem mümkün değil, can Erzincan'ımızın vekili olmaya özen göstereceğim" diye konuştu.