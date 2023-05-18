https://sputniknews.com.tr/20230518/yskdan-secmen-kagidi-karari-1071270674.html

YSK'dan seçmen kağıdı kararı

YSK'dan seçmen kağıdı kararı

YSK, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T17:12+0300

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2023 türkiye seçimleri

yüksek seçim kurulu (ysk)

ikinci tur

seçmen

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2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili önemli bir karar alındı.28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurtici-sandik-orani-yuzde-100-oraninda-acilmistir-1071125634.html

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yüksek seçim kurulu (ysk), ikinci tur, seçmen