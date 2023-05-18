https://sputniknews.com.tr/20230518/yskdan-secmen-kagidi-karari-1071270674.html
YSK'dan seçmen kağıdı kararı
YSK'dan seçmen kağıdı kararı
YSK, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T17:12+0300
2023-05-18T17:12+0300
2023-05-18T17:25+0300
2023 türkiye seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
ikinci tur
seçmen
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2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili önemli bir karar alındı.28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurtici-sandik-orani-yuzde-100-oraninda-acilmistir-1071125634.html
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yüksek seçim kurulu (ysk), ikinci tur, seçmen
yüksek seçim kurulu (ysk), ikinci tur, seçmen
YSK'dan seçmen kağıdı kararı
17:12 18.05.2023 (güncellendi: 17:25 18.05.2023) Abone ol
YSK, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili önemli bir karar alındı.
28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.