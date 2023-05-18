https://sputniknews.com.tr/20230518/yok-bahar-donemi-sinavlarini-secim-sebebiyle-erteledi-1071254580.html
YÖK bahar dönemi sınavlarını seçim sebebiyle erteledi
YÖK bahar dönemi sınavlarını seçim sebebiyle erteledi
YÖK, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:31+0300
2023-05-18T12:31+0300
2023-05-18T13:13+0300
2023 türkiye seçimleri
yök
üniversite
sınav
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YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/iyi-partiden-yok-ve-universitelere-cagri-sinavlar-ertelenmeli-veya-online-yapilmali-1071237252.html
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yök, üniversite, sınav
YÖK bahar dönemi sınavlarını seçim sebebiyle erteledi
12:31 18.05.2023 (güncellendi: 13:13 18.05.2023) Abone ol
YÖK, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.