https://sputniknews.com.tr/20230518/valencia-alexin-rekoruna-ortak-oldu-1071282752.html

Valencia, Alex’in rekoruna ortak oldu

Valencia, Alex’in rekoruna ortak oldu

Fenerbahçeli Valencia, Süper Lig’de bu sezon 28. golünü atarken, Alex de Souza’nın rekorunu da egale etti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T23:47+0300

2023-05-18T23:47+0300

2023-05-18T23:47+0300

spor

fenerbahçe

enner valencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071282430_0:365:2345:1684_1920x0_80_0_0_d0ec83ff092ba2f516af46d0f72fb2da.jpg

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1’lik skorla kazandı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti.Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28’e yükseltti. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, enner valencia