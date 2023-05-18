https://sputniknews.com.tr/20230518/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-topcu-saldirisi-sonucu-2-kisi-oldu-1071280230.html

Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü

Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü

Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:39+0300

2023-05-18T22:39+0300

2023-05-18T22:40+0300

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna

rusya

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin daha ağır yaralandığını açıkladı.Gladkov, Ukrayna mermilerinin, sivillerin bahçede patates ekerken düştüğünü de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230504/putinden-ukraynanin-silahli-faaliyetlerinin-etkiledigi-isletmelere-yardim-etme-talimati-1070619267.html

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