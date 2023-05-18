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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-topcu-saldirisi-sonucu-2-kisi-oldu-1071280230.html
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:39+0300
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ukrayna krizi
belgorod
ukrayna
rusya
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin daha ağır yaralandığını açıkladı.Gladkov, Ukrayna mermilerinin, sivillerin bahçede patates ekerken düştüğünü de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/putinden-ukraynanin-silahli-faaliyetlerinin-etkiledigi-isletmelere-yardim-etme-talimati-1070619267.html
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belgorod, ukrayna, rusya
belgorod, ukrayna, rusya

Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü

22:39 18.05.2023 (güncellendi: 22:40 18.05.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin daha ağır yaralandığını açıkladı.
Gladkov, Ukrayna mermilerinin, sivillerin bahçede patates ekerken düştüğünü de sözlerine ekledi.
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