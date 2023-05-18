https://sputniknews.com.tr/20230518/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-topcu-saldirisi-sonucu-2-kisi-oldu-1071280230.html
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:39+0300
2023-05-18T22:39+0300
2023-05-18T22:40+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin daha ağır yaralandığını açıkladı.Gladkov, Ukrayna mermilerinin, sivillerin bahçede patates ekerken düştüğünü de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/putinden-ukraynanin-silahli-faaliyetlerinin-etkiledigi-isletmelere-yardim-etme-talimati-1070619267.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96841af021d49d35be64b894b2b04c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belgorod, ukrayna, rusya
Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine topçu saldırısı sonucu 2 kişi öldü
22:39 18.05.2023 (güncellendi: 22:40 18.05.2023) Abone ol
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgedeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki Nijneye Berözovo köyüne topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin daha ağır yaralandığını açıkladı.
Gladkov, Ukrayna mermilerinin, sivillerin bahçede patates ekerken düştüğünü de sözlerine ekledi.