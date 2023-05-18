https://sputniknews.com.tr/20230518/tirin-altinda-ezilen-otomobilinden-burnu-bile-kanamadan-cikti-1071260143.html
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Meksika’da tırın altında kalan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan aracından çıkarak yürüdü. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T13:43+0300
2023-05-18T13:43+0300
2023-05-18T13:43+0300
dünya
video
kaza
meksika
tır şöförü
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Meksika’nın güneydoğusunda bulunan Tabasco eyaletinde yer alan Villahermosa kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki tır ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında kalarak ezildi.Kazanın ardından çevredekiler araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koşarken, sürücü burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla aracın içinden çıkarak yürüdü.
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Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
2023-05-18T13:43+0300
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video, kaza, meksika, tır şöförü, видео
video, kaza, meksika, tır şöförü, видео
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
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Meksika’da tırın altında kalan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan aracından çıkarak yürüdü.
Meksika’nın güneydoğusunda bulunan Tabasco eyaletinde yer alan Villahermosa kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında kalarak ezildi.
Kazanın ardından çevredekiler araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koşarken, sürücü burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla aracın içinden çıkarak yürüdü.