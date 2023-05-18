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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Rusya’ya yaptırımlar hukuka aykırı
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Rusya’ya yaptırımlar hukuka aykırı
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Rusya karşıtı yaptırımlarla ilgili "Bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından tek... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
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yaptırım
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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun, birleşerek Batı’nın siyasetine karşı direnmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen 14. ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Sputnik’e Kazan’daki forum, Rusya ve İslam Alemi için önemli bir platform. Burada taraflar ortak amaç ve çıkarlara dayalı işbirliğini güçlendirebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.“Rusya karşıtı yaptırımlara gelince, bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından bunlar tek taraflı ve sert ekonomik önlemler” diyen Suriyeli diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Caferi, “Bu bağlamda, KazanForum, birleşerek Batı’nın politikasına karşı direnmek ve bu tür yaptırımların olmadığı yeni bir işbirliği formatını sunmak için güzel bir fırsat. Ne de olsa foruma katılan birçok ülke Batı’nın tek taraflı önlemlerinden zarar görüyor. Suriye için KazanForum, Rusya’yla ilişkileri daha da güçlendirmek için bir fırsat” diye ekledi.
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suriye, rusya, yaptırım, yaptırımlar, ortadoğu, beşar caferi
suriye, rusya, yaptırım, yaptırımlar, ortadoğu, beşar caferi

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Rusya’ya yaptırımlar hukuka aykırı

18:09 18.05.2023 (güncellendi: 19:00 18.05.2023)
© Sputnik / РИА НовостиSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Rusya karşıtı yaptırımlarla ilgili "Bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından tek taraflı ve sert ekonomik önlemler. Birçok diplomat, bu önlemler gayri meşru olduğu için ‘yaptırım’ kavramını kullanmamayı tercih ediyor" dedi.
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun, birleşerek Batı’nın siyasetine karşı direnmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen 14. ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Sputnik’e Kazan’daki forum, Rusya ve İslam Alemi için önemli bir platform. Burada taraflar ortak amaç ve çıkarlara dayalı işbirliğini güçlendirebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.
“Rusya karşıtı yaptırımlara gelince, bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından bunlar tek taraflı ve sert ekonomik önlemler” diyen Suriyeli diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu nedenle birçok diplomat, bu önlemler gayri meşru olduğu için ‘yaptırım’ kavramını kullanmamayı tercih ediyor. Avrupa, ABD ve genel olarak Batı’nın tüm bu eylemleri siyasi nitelikte. Evet, bu tedbirlere ekonomik diyorlar, ama siyasi saikler içeriyor. Batı’nın amacı, yalnızca Batı çıkarlarına hizmet eden tavizler elde etmek için Rus politikası üzerinde baskı kurmak. Bu iyi bilinen bir gerçek. Aynısı Suriye’nin başına da geldi.”
Caferi, “Bu bağlamda, KazanForum, birleşerek Batı’nın politikasına karşı direnmek ve bu tür yaptırımların olmadığı yeni bir işbirliği formatını sunmak için güzel bir fırsat. Ne de olsa foruma katılan birçok ülke Batı’nın tek taraflı önlemlerinden zarar görüyor. Suriye için KazanForum, Rusya’yla ilişkileri daha da güçlendirmek için bir fırsat” diye ekledi.
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