https://sputniknews.com.tr/20230518/suriyenin-moskova-buyukelcisi-caferi-rusyaya-yaptirimlar-hukuka-aykiri-1071271445.html

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Rusya’ya yaptırımlar hukuka aykırı

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi: Rusya’ya yaptırımlar hukuka aykırı

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Rusya karşıtı yaptırımlarla ilgili "Bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından tek... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T18:09+0300

2023-05-18T18:09+0300

2023-05-18T19:00+0300

dünya

suriye

rusya

yaptırım

yaptırımlar

ortadoğu

beşar caferi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070800831_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_9b3be96ea5a11f5190ecbf03f056afcd.jpg

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun, birleşerek Batı’nın siyasetine karşı direnmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen 14. ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Başar Caferi, Sputnik’e Kazan’daki forum, Rusya ve İslam Alemi için önemli bir platform. Burada taraflar ortak amaç ve çıkarlara dayalı işbirliğini güçlendirebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.“Rusya karşıtı yaptırımlara gelince, bu tür eylemlere yaptırım demek yanlış olur. Çünkü uluslararası hukuk açısından bunlar tek taraflı ve sert ekonomik önlemler” diyen Suriyeli diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Caferi, “Bu bağlamda, KazanForum, birleşerek Batı’nın politikasına karşı direnmek ve bu tür yaptırımların olmadığı yeni bir işbirliği formatını sunmak için güzel bir fırsat. Ne de olsa foruma katılan birçok ülke Batı’nın tek taraflı önlemlerinden zarar görüyor. Suriye için KazanForum, Rusya’yla ilişkileri daha da güçlendirmek için bir fırsat” diye ekledi.

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, rusya, yaptırım, yaptırımlar, ortadoğu, beşar caferi