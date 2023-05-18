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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerinin-ukraynaya-seyir-fuzesi-vermesine-destek-1071282021.html
Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek
Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin Ukrayna’ya seyir füzeleri sağlama ve Ukraynalı pilotlara Batı yapımı savaş uçaklarını kullanabilmesi... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:15+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı António Costa ile ortak basın toplantısında “Müttefiklerin seyir füzelerini tedarik etme ve Ukraynalı pilotlara Batı savaş uçaklarını kullanma konusunda eğitme yönündeki son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.Daha önce İngiltere, Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html
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ukrayna, nato, jens stoltenberg
ukrayna, nato, jens stoltenberg

Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek

23:15 18.05.2023
© AFP 2023 / CARLOS COSTAJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / CARLOS COSTA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin Ukrayna’ya seyir füzeleri sağlama ve Ukraynalı pilotlara Batı yapımı savaş uçaklarını kullanabilmesi için eğitim verme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı António Costa ile ortak basın toplantısında “Müttefiklerin seyir füzelerini tedarik etme ve Ukraynalı pilotlara Batı savaş uçaklarını kullanma konusunda eğitme yönündeki son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.
Daha önce İngiltere, Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verdiğini duyurmuştu.
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