https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerinin-ukraynaya-seyir-fuzesi-vermesine-destek-1071282021.html
Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek
Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin Ukrayna’ya seyir füzeleri sağlama ve Ukraynalı pilotlara Batı yapımı savaş uçaklarını kullanabilmesi... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:15+0300
2023-05-18T23:15+0300
2023-05-18T23:15+0300
ukrayna krizi
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jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı António Costa ile ortak basın toplantısında “Müttefiklerin seyir füzelerini tedarik etme ve Ukraynalı pilotlara Batı savaş uçaklarını kullanma konusunda eğitme yönündeki son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.Daha önce İngiltere, Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html
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ukrayna, nato, jens stoltenberg
Stoltenberg'den NATO ülkelerinin Ukrayna'ya seyir füzesi vermesine destek
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkelerinin Ukrayna’ya seyir füzeleri sağlama ve Ukraynalı pilotlara Batı yapımı savaş uçaklarını kullanabilmesi için eğitim verme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı António Costa ile ortak basın toplantısında “Müttefiklerin seyir füzelerini tedarik etme ve Ukraynalı pilotlara Batı savaş uçaklarını kullanma konusunda eğitme yönündeki son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.
Daha önce İngiltere, Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verdiğini duyurmuştu.