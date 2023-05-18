https://sputniknews.com.tr/20230518/sermaye-piyasasi-kurulundan-26-siteye-erisime-engeli-1071245685.html
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26 siteye erişime engeli
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26 siteye erişime engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T08:37+0300
2023-05-18T08:37+0300
2023-05-18T08:37+0300
türkiye
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
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SPK’nın 17 Mayıs bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. Bültende, şu ifadeler yer alıyor:“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”
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sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26 siteye erişime engeli
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
SPK’nın 17 Mayıs bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. Bültende, şu ifadeler yer alıyor:
“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”