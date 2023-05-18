https://sputniknews.com.tr/20230518/sermaye-piyasasi-kurulundan-26-siteye-erisime-engeli-1071245685.html

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26 siteye erişime engeli

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26 siteye erişime engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T08:37+0300

2023-05-18T08:37+0300

2023-05-18T08:37+0300

türkiye

sermaye

sermaye piyasası kurulu (spk)

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SPK’nın 17 Mayıs bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. Bültende, şu ifadeler yer alıyor:“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

türkiye

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sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)