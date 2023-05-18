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Sakatlıktan çıkamayan Nadal, Roland Garros'da yok
Sakatlıktan çıkamayan Nadal, Roland Garros'da yok
İspanyol tenisinin efsane ismi Rafael Nadal, ocak ayından bu yana devam eden sol kalçasındaki kas sakatlığının henüz iyileşmemesinden dolayı Paris'te 22... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:10+0300
2023-05-18T22:10+0300
spor
rafael nadal
fransa açık (roland garros)
sakatlık
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Nadal, kendisinin sahibi olduğu İspanya'nın Mayorka kentindeki tenis akademisinde düzenlediği basın toplantısında Roland Garros'a katılamayacağını duyurdu.İspanyol tenisçi, "Fiziksel olarak sürekli zorluklar yaşadığım bir dönemden geçiriyorum. İyileşmek için son aylarda her şeyimi verdim ama halen tam olarak iyileşmedim. Gelecek aylarda profesyonel maç yapma gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dönüş tarihi veremiyorum. Amacım fiziksel ve zihinsel olarak kendimi hazır hissettiğimde kortlara dönmek. Bu belki de yıl sonunda Davis Kupası olur" diye konuştu."Gelecek yıl kariyerimin son yılı olacağını düşünüyorum. Niyetim bu" diyen Nadal, salgından sonra fiziksel açıdan iyi bir dönem geçirmediğini, profesyonel olarak önemli bir sezonu kaybettiğini ve bunu kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı.Nadal, "Her zaman daha fazlasını isteyemezsiniz. Vücudunuz size (yeter, tamam) derse onu dinlemelisiniz. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. Bir süre antrenman yapmayacağım. Negatif düşünen biri değilim ama bundan sonra bir grand slam kazanmamım çok zor olduğunu da biliyorum. Üzgünüm" şeklinde konuştu."Kariyerimin bu şekilde biteceğini sanmıyorum. Buna layık değilim" diyen İspanyol tenisçi, tenisi kortlarda bırakmak istediğini ifade etti.Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 'grand slam' adıyla düzenlenen dört büyük tenis turnuvasından biri olan Roland Garros'u bu zamana kadar 14 kez kazanma başarısını gösteren Nadal, son olarak geçen yıl bu kupayı kaldırmıştı.Tenis dünyasında adını duyurmaya başladığı 2005 yılından günümüze kadar sadece 2009 ve 2016'da Paris'te kazanmayan Nadal'ın Roland Garros'da dikili heykeli bulunuyor.Sezonun ilk grand slamı Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie Mcdonald'a elenen ve bu maçta sol kalçasında kas yırtığından sakatlanan Nadal, yaklaşık 120 gündür resmi bir maça çıkmıyor.Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Godo, Madrid ve Roma'daki tenis turnuvalarını katılamayan İspanyol tenisçi, Nisan 2005'ten bu yana ilk kez klasmanda ilk 10'un dışında kaldı.Son dönemlerde sıklıkla sakatlık sorunu yaşayan, tek erkekler kategorisinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan ve 3 Haziran'da 37 yaşına girecek Nadal'ın kortlara veda etme olasılığı da Avrupa basınında daha fazla dile getiriliyor.Forbes dergisinin verilerine göre, 2001 yılında başladığı profesyonel tenis kariyerinde şimdiye kadar 125 milyon dolardan fazla gelir elde eden Nadal, 2015'te Mayorka'da kurduğu Rafael Nadal Akademisi'nin yanı sıra emlak, turizm ve restoran sektörlerindeki yatırımlarıyla iş dünyasında da güçlü bir şekilde yer alıyor.
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rafael nadal, fransa açık (roland garros), sakatlık
rafael nadal, fransa açık (roland garros), sakatlık

Sakatlıktan çıkamayan Nadal, Roland Garros'da yok

22:10 18.05.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZONNadal
Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN BOZON
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İspanyol tenisinin efsane ismi Rafael Nadal, ocak ayından bu yana devam eden sol kalçasındaki kas sakatlığının henüz iyileşmemesinden dolayı Paris'te 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.
Nadal, kendisinin sahibi olduğu İspanya'nın Mayorka kentindeki tenis akademisinde düzenlediği basın toplantısında Roland Garros'a katılamayacağını duyurdu.
İspanyol tenisçi, "Fiziksel olarak sürekli zorluklar yaşadığım bir dönemden geçiriyorum. İyileşmek için son aylarda her şeyimi verdim ama halen tam olarak iyileşmedim. Gelecek aylarda profesyonel maç yapma gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dönüş tarihi veremiyorum. Amacım fiziksel ve zihinsel olarak kendimi hazır hissettiğimde kortlara dönmek. Bu belki de yıl sonunda Davis Kupası olur" diye konuştu.
"Gelecek yıl kariyerimin son yılı olacağını düşünüyorum. Niyetim bu" diyen Nadal, salgından sonra fiziksel açıdan iyi bir dönem geçirmediğini, profesyonel olarak önemli bir sezonu kaybettiğini ve bunu kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı.
Nadal, "Her zaman daha fazlasını isteyemezsiniz. Vücudunuz size (yeter, tamam) derse onu dinlemelisiniz. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. Bir süre antrenman yapmayacağım. Negatif düşünen biri değilim ama bundan sonra bir grand slam kazanmamım çok zor olduğunu da biliyorum. Üzgünüm" şeklinde konuştu.
"Kariyerimin bu şekilde biteceğini sanmıyorum. Buna layık değilim" diyen İspanyol tenisçi, tenisi kortlarda bırakmak istediğini ifade etti.
Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 'grand slam' adıyla düzenlenen dört büyük tenis turnuvasından biri olan Roland Garros'u bu zamana kadar 14 kez kazanma başarısını gösteren Nadal, son olarak geçen yıl bu kupayı kaldırmıştı.
Tenis dünyasında adını duyurmaya başladığı 2005 yılından günümüze kadar sadece 2009 ve 2016'da Paris'te kazanmayan Nadal'ın Roland Garros'da dikili heykeli bulunuyor.
Sezonun ilk grand slamı Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie Mcdonald'a elenen ve bu maçta sol kalçasında kas yırtığından sakatlanan Nadal, yaklaşık 120 gündür resmi bir maça çıkmıyor.
Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Godo, Madrid ve Roma'daki tenis turnuvalarını katılamayan İspanyol tenisçi, Nisan 2005'ten bu yana ilk kez klasmanda ilk 10'un dışında kaldı.
Son dönemlerde sıklıkla sakatlık sorunu yaşayan, tek erkekler kategorisinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan ve 3 Haziran'da 37 yaşına girecek Nadal'ın kortlara veda etme olasılığı da Avrupa basınında daha fazla dile getiriliyor.
Forbes dergisinin verilerine göre, 2001 yılında başladığı profesyonel tenis kariyerinde şimdiye kadar 125 milyon dolardan fazla gelir elde eden Nadal, 2015'te Mayorka'da kurduğu Rafael Nadal Akademisi'nin yanı sıra emlak, turizm ve restoran sektörlerindeki yatırımlarıyla iş dünyasında da güçlü bir şekilde yer alıyor.
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