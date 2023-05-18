https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-savunma-bakani-soygu-bati-askeri-bolgesindeki-sozlesmeli-askerlerin-egitimini-denetledi-1071263256.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetlediğini duyurdu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T14:28+0300

2023-05-18T14:28+0300

2023-05-18T14:29+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

birlik

denetleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071263338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c8f2f5f70d1fd4b211028166ffd4abf.jpg

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetledi.Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov, Savunma Bakanı’na eğitim poligonlarındaki tüm eğitimlerin özel askeri harekatta savaş deneyimi kazanmış subayların rehberliğinde yapıldığını ve düşman tarafından Batı silahlarının kullanılması ile ilgili özellikler dikkate alınarak organize edildiğini rapor etti” ifadelerine yer verildi.Birliklerden birinin komutanı ise Şoygu’ya, sözleşmeli askerlerle özel taktik, medikal, atış eğitimi, askeri ve özel araç ve teçhizatı kullanma ve muhabere alanlarında yoğun uygulamalı eğitimin yapıldığını rapor etti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey şoygu, birlik, denetleme