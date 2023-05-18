https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-savunma-bakani-soygu-bati-askeri-bolgesindeki-sozlesmeli-askerlerin-egitimini-denetledi-1071263256.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetlediğini duyurdu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:28+0300
2023-05-18T14:28+0300
2023-05-18T14:29+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
birlik
denetleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071263338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c8f2f5f70d1fd4b211028166ffd4abf.jpg
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetledi.Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov, Savunma Bakanı’na eğitim poligonlarındaki tüm eğitimlerin özel askeri harekatta savaş deneyimi kazanmış subayların rehberliğinde yapıldığını ve düşman tarafından Batı silahlarının kullanılması ile ilgili özellikler dikkate alınarak organize edildiğini rapor etti” ifadelerine yer verildi.Birliklerden birinin komutanı ise Şoygu’ya, sözleşmeli askerlerle özel taktik, medikal, atış eğitimi, askeri ve özel araç ve teçhizatı kullanma ve muhabere alanlarında yoğun uygulamalı eğitimin yapıldığını rapor etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071263338_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_03d27faa0a69281f624420783a6e1067.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey şoygu, birlik, denetleme
rusya, sergey şoygu, birlik, denetleme
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki sözleşmeli askerlerin eğitimini denetledi
14:28 18.05.2023 (güncellendi: 14:29 18.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetlediğini duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonlarda sözleşmeli askerlere verilen eğitimi denetledi.
Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov, Savunma Bakanı’na eğitim poligonlarındaki tüm eğitimlerin özel askeri harekatta savaş deneyimi kazanmış subayların rehberliğinde yapıldığını ve düşman tarafından Batı silahlarının kullanılması ile ilgili özellikler dikkate alınarak organize edildiğini rapor etti” ifadelerine yer verildi.
Birliklerden birinin komutanı ise Şoygu’ya, sözleşmeli askerlerle özel taktik, medikal, atış eğitimi, askeri ve özel araç ve teçhizatı kullanma ve muhabere alanlarında yoğun uygulamalı eğitimin yapıldığını rapor etti.