Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Liderlerin mi, seçmenin mi işi daha zor?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
91 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230518/putin-rusya-dis-kisitlamalara-ragmen-tarim-urunleri-ihracatini-artirdi-1071256092.html
Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı
Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdıklarını belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:58+0300
2023-05-18T13:22+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
tahıl
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071256271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f71004755f2127c5d6daf56970d11524.jpg
İlkbahardaki ekim işlerinin gidişatı hakkında yapılan hükümet toplantısında konuşan Putin tarım sektöründe elde edilen rakamları paylaştı.Putin, Rus tarım sanayisinin son derece olumlu bir dinamik ortaya koyduğunu ve dış kısıtlamalara rağmen geçen yıl tarım ürünleri ihracatını 41.6 milyar dolar seviyesine kadar yükselttiğini vurguladı.Önceden olduğu gibi Rusya'nın dünyanın en önde gelen tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu söyleyen Putin, 2022-2023 tarım işleri döneminin sonu itibarıyla Rusya'nın tahıl ürünleri ihracatının 55-60 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.Rusya vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu ana ürün türlerinin de yeterli miktarda üretildiğini söyleyen Putin, "Tahılda kendi kendine yeterlilik yüzde 185.4, et ürünlerinde yüzde 101.6, balıkta yüzde 153 ve bitkisel yağda yüzde 211" ifadelerini kullandı.Geçen yılın sonuçlarına göre tarım ürünleri endeksinin yüzde 110.2 olduğunu ve 158 milyon ton ile rekor düzeyde tahıl hasadı yapıldığını anlatan Putin, Rusya'nın modern tarihinde böyle bir seviyenin görülmediğinin altını çizdi. Putin'i destekleyen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, SSCB dönemindeki Rusya'da da bu seviyelere çıkılmadığını bildirdi.Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki tarım işletmelerine imtiyazlı kredi, sübvansiyon, avans gibi araçlar da dahil gereken tüm mali desteğin sunulması talimatı verdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071256271_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_fe634eca3ee6f446a9a5af355a34865d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, tahıl, ihracat
rusya, vladimir putin, tahıl, ihracat

Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı

12:58 18.05.2023 (güncellendi: 13:22 18.05.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdıklarını belirtti.
İlkbahardaki ekim işlerinin gidişatı hakkında yapılan hükümet toplantısında konuşan Putin tarım sektöründe elde edilen rakamları paylaştı.

Putin, Rus tarım sanayisinin son derece olumlu bir dinamik ortaya koyduğunu ve dış kısıtlamalara rağmen geçen yıl tarım ürünleri ihracatını 41.6 milyar dolar seviyesine kadar yükselttiğini vurguladı.
Önceden olduğu gibi Rusya'nın dünyanın en önde gelen tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu söyleyen Putin, 2022-2023 tarım işleri döneminin sonu itibarıyla Rusya'nın tahıl ürünleri ihracatının 55-60 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Rusya vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu ana ürün türlerinin de yeterli miktarda üretildiğini söyleyen Putin, "Tahılda kendi kendine yeterlilik yüzde 185.4, et ürünlerinde yüzde 101.6, balıkta yüzde 153 ve bitkisel yağda yüzde 211" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın sonuçlarına göre tarım ürünleri endeksinin yüzde 110.2 olduğunu ve 158 milyon ton ile rekor düzeyde tahıl hasadı yapıldığını anlatan Putin, Rusya'nın modern tarihinde böyle bir seviyenin görülmediğinin altını çizdi. Putin'i destekleyen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, SSCB dönemindeki Rusya'da da bu seviyelere çıkılmadığını bildirdi.

Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki tarım işletmelerine imtiyazlı kredi, sübvansiyon, avans gibi araçlar da dahil gereken tüm mali desteğin sunulması talimatı verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала