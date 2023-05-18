https://sputniknews.com.tr/20230518/putin-rusya-dis-kisitlamalara-ragmen-tarim-urunleri-ihracatini-artirdi-1071256092.html

Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı

Putin: Rusya dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dış kısıtlamalara rağmen tarım ürünleri ihracatını artırdıklarını belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:58+0300

2023-05-18T12:58+0300

2023-05-18T13:22+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

tahıl

ihracat

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İlkbahardaki ekim işlerinin gidişatı hakkında yapılan hükümet toplantısında konuşan Putin tarım sektöründe elde edilen rakamları paylaştı.Putin, Rus tarım sanayisinin son derece olumlu bir dinamik ortaya koyduğunu ve dış kısıtlamalara rağmen geçen yıl tarım ürünleri ihracatını 41.6 milyar dolar seviyesine kadar yükselttiğini vurguladı.Önceden olduğu gibi Rusya'nın dünyanın en önde gelen tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olduğunu söyleyen Putin, 2022-2023 tarım işleri döneminin sonu itibarıyla Rusya'nın tahıl ürünleri ihracatının 55-60 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.Rusya vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu ana ürün türlerinin de yeterli miktarda üretildiğini söyleyen Putin, "Tahılda kendi kendine yeterlilik yüzde 185.4, et ürünlerinde yüzde 101.6, balıkta yüzde 153 ve bitkisel yağda yüzde 211" ifadelerini kullandı.Geçen yılın sonuçlarına göre tarım ürünleri endeksinin yüzde 110.2 olduğunu ve 158 milyon ton ile rekor düzeyde tahıl hasadı yapıldığını anlatan Putin, Rusya'nın modern tarihinde böyle bir seviyenin görülmediğinin altını çizdi. Putin'i destekleyen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, SSCB dönemindeki Rusya'da da bu seviyelere çıkılmadığını bildirdi.Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki tarım işletmelerine imtiyazlı kredi, sübvansiyon, avans gibi araçlar da dahil gereken tüm mali desteğin sunulması talimatı verdi.

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rusya, vladimir putin, tahıl, ihracat