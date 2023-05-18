https://sputniknews.com.tr/20230518/prof-naci-gorur-istanbulda-7-ve-uzeri-deprem-olma-olasiligi-yuzde-64-1071245569.html
Prof. Naci Görür: İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64
Prof. Naci Görür: İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ifade ederek depreme dirençli kentler için yapılması... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T07:53+0300
2023-05-18T07:53+0300
2023-05-18T07:53+0300
naci görür
deprem
istanbul
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Sabancı Üniversitesi’nin “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştirdiği seminerlerin yedincisinde konuşan Görür, bilim insanlarının kamuoyu önünde fay tartışması yapmasını eleştirerek şunları söyledi:“Öncelikle fay tartışmasını bırakmak gerekiyor. Bunları bilim insanlarına bırakın. Bunları tartışacak bilim insanları da medyanın önünde tartışmamalı. Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz.”
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naci görür, deprem, istanbul
naci görür, deprem, istanbul
Prof. Naci Görür: İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ifade ederek depreme dirençli kentler için yapılması gereken çalışmaları hatırlattı.
Sabancı Üniversitesi’nin “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştirdiği seminerlerin yedincisinde konuşan Görür, bilim insanlarının kamuoyu önünde fay tartışması yapmasını eleştirerek şunları söyledi:
“Öncelikle fay tartışmasını bırakmak gerekiyor. Bunları bilim insanlarına bırakın. Bunları tartışacak bilim insanları da medyanın önünde tartışmamalı. Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.
1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz.”