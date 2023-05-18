https://sputniknews.com.tr/20230518/presley-ailesinin-miras-davasi-sonuclandi-1071244399.html

Presley ailesinin miras davası sonuçlandı

Presley ailesinin miras davası sonuçlandı

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te hayatını kaybetmişti. Presley'nin vefatının ardından annesi Priscilla Presley... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T06:15+0300

2023-05-18T06:15+0300

2023-05-18T06:15+0300

dünya

elvis presley

miras

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Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayata veda etmişti. Acı haberi ise Presley'nin 1967 - 1973 arasında evli kaldığı Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurmuştu.Lisa Marie Presley, ölümüyle birlikte tüm mirasını 33 yaşındaki oyuncu kızı Riley Keough’ya bırakmış oldu. Ancak bu vasiyete ölümünden çok kısa bir süre sonra Lisa Marie Presley'nin annesi Priscilla Presley, itiraz etmişti.Dava sonuçlandıPriscilla Presley, kızı Lisa Marie'nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Priscilla Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etmişti. 2016'da yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.77 yaşındaki Priscilla Presley, bu değişikliğin kızı hayattayken kendi bilgisi dâhilinde yapılmadığını öne sürmüştü. Priscilla Presley ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etmişti.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Riley Keogh ile Priscilla Presley, Los Angeles'ta mahkemeye katıldı. Detayları gizli tutulan davanın sonunda ikili uzlaşmaya vardı.Priscilla Presley'nin avukatı Ronson J. Shamoun "Presley Ailesi çok mutlu, birliktelik içindeler. Gelecek için heyecanlılar" ifadelerini kullandı.Riley Keough'nun avukatı Justin B. Gold da "Riley sonuçtan memnun" açıklamasında bulundu.

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