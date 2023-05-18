Petrol Ofisi: Fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçerliliğini korumaktadır

"Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında 'Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru + 1,50 TL ile yapıyor' şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır."