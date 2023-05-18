https://sputniknews.com.tr/20230518/petrol-ofisi-fiyatlarimizda-tcmbnin-acikladigi-referans-kur-gecerliligini-korumaktadir-1071273982.html
Petrol Ofisi: Fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçerliliğini korumaktadır
Petrol Ofisi: Fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçerliliğini korumaktadır
Petrol Ofisi Grubu, tüketiciye yansıyan fiyatlarda TCMB'nin açıkladığı referans kurun geçmişte olduğu gibi geçerliliğini koruduğunu belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T19:55+0300
2023-05-18T19:55+0300
2023-05-18T19:57+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
fiyat
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Petrol Ofisi Grubu'ndann yapılan açıklamada, "Petrol Ofisi'nin akaryakıt fiyatlarını belirlerken TCMB kuruna 1.5 lira eklediği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi."Söz konusu haberlerin" grubun resmi görüşünü yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fiyat
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fiyat
Petrol Ofisi: Fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçerliliğini korumaktadır
19:55 18.05.2023 (güncellendi: 19:57 18.05.2023) Abone ol
Petrol Ofisi Grubu, tüketiciye yansıyan fiyatlarda TCMB'nin açıkladığı referans kurun geçmişte olduğu gibi geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Petrol Ofisi Grubu'ndann yapılan açıklamada, "Petrol Ofisi'nin akaryakıt fiyatlarını belirlerken TCMB kuruna 1.5 lira eklediği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
"Söz konusu haberlerin" grubun resmi görüşünü yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında 'Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru + 1,50 TL ile yapıyor' şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır."