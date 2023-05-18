https://sputniknews.com.tr/20230518/pentagon-ukraynada-hasar-goren-patriot-tamir-edildi-1071280123.html

Pentagon: Ukrayna’da hasar gören Patriot tamir edildi

Pentagon: Ukrayna’da hasar gören Patriot tamir edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna’da hasar gören Patriot hava savunma sisteminin tamir edildiğini söyledi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:36+0300

2023-05-18T22:36+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

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Singh, bugünkü basın brifinginde "Bir Patriot sistemi hasar görmüştü. Şimdi tamir edildi ve tamamen görevine döndü” dedi.Sözcü, ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma sistemini tamir etme konusunda 'bazı yardımlar' sağladığını söyledi. Singh, yardımın niteliğini belirtmedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Kinjal hipersonik füzesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Patriot hava savunma sisteminin bir radarı ile beş fırlatma aracının imha edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230518/abdli-uzman-patriotun-imhasi-kinjal-fuzelerinin-ozelliklerinden-dolayi-beklenen-bir-seydi--1071278234.html

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