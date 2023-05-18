https://sputniknews.com.tr/20230518/pentagon-ukraynada-hasar-goren-patriot-tamir-edildi-1071280123.html
Pentagon: Ukrayna’da hasar gören Patriot tamir edildi
Pentagon: Ukrayna’da hasar gören Patriot tamir edildi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna’da hasar gören Patriot hava savunma sisteminin tamir edildiğini söyledi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:36+0300
2023-05-18T22:36+0300
2023-05-18T22:37+0300
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Singh, bugünkü basın brifinginde "Bir Patriot sistemi hasar görmüştü. Şimdi tamir edildi ve tamamen görevine döndü” dedi.Sözcü, ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma sistemini tamir etme konusunda 'bazı yardımlar' sağladığını söyledi. Singh, yardımın niteliğini belirtmedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Kinjal hipersonik füzesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Patriot hava savunma sisteminin bir radarı ile beş fırlatma aracının imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230518/abdli-uzman-patriotun-imhasi-kinjal-fuzelerinin-ozelliklerinden-dolayi-beklenen-bir-seydi--1071278234.html
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abd, ukrayna, patriot
Pentagon: Ukrayna’da hasar gören Patriot tamir edildi
22:36 18.05.2023 (güncellendi: 22:37 18.05.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ukrayna’da hasar gören Patriot hava savunma sisteminin tamir edildiğini söyledi.
Singh, bugünkü basın brifinginde "Bir Patriot sistemi hasar görmüştü. Şimdi tamir edildi ve tamamen görevine döndü” dedi.
Sözcü, ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma sistemini tamir etme konusunda 'bazı yardımlar' sağladığını söyledi. Singh, yardımın niteliğini belirtmedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Kinjal hipersonik füzesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Patriot hava savunma sisteminin bir radarı ile beş fırlatma aracının imha edildiğini duyurmuştu.