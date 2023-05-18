Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230518/okyanus-yuzeyinde-7-bin-yillik-yol-bulundu-1071264231.html
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
Arkeologlar, inşa edildikten 7000 yıl sonra, Hırvatistan'da Adriyatik Denizi'ndeki bir adanın kıyılarında tarih öncesi bir yol keşfetti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:41+0300
2023-05-18T14:42+0300
dünya
hırvatistan
adriyatik denizi
arkeolojik kazı
arkeolojik keşif
arkeolojik kalıntı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071264076_0:0:642:361_1920x0_80_0_0_410a55efd512d69e5c095d562c2bf4ab.png
Arkeologlar tarafından keşfedilen yaklaşık 4 metre genişliğindeki bu yol, bir zamanlar şu anda batık olan bir Neolitik bölgeyi Korčula adasına bağlamış olabilir. Korčula yaklaşık 8 bin yıl önce adayı oluşturan son Buzul Çağı'nın sonunda (MÖ 12.000 civarında) deniz seviyeleri yükselene kadar anakara Hırvatistan'a bağlıydı. Arkeologlar, Adriyatik takımadalarının bir parçasını oluşturan Korčula kıyılarında, batık Neolitik Soline bölgesi çevresindeki suyun uydu görüntülerine baktıktan sonra Akdeniz yüzeyinin altında keşif yaptılar. Keşfi gerçekleştiren arkeologlar, antik yolun bir zamanlar ada ile şimdi sular altında kalan bölgeyi, insan yapımı bir kara kütlesiyken birbirine bağlamış olabileceğini tahmin ediyor. Zadar Üniversitesi'nden arkeolog Mate Parica, uydu görüntülerini gördükten sonra daha yakından bakmak istedi ve meslektaşlarıyla birlikte alana dalış yaptı.Parica, 2021'de keşif sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada "Şansımız, Akdeniz'in çoğu bölgesinin aksine bu bölgenin büyük dalgalardan korunaklı olması, çünkü birçok ada kıyıyı koruyo. Bu kesinlikle bölgeyi doğal yıkımdan korumaya yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Yolun, adanın adını taşıyan doğu Adriyatik kıyısındaki Neolitik dönemden kalma Hvar-Lisičići kültürü tarafından Soline'den Korčula'ya gitmenin bir yolu olarak inşa edildiğine inanılıyor. Soline yerleşiminin radyokarbon analizi ve orada zaman içinde donmuş halde bulunan korunmuş ahşap, buluntuların tahmini MÖ 4.900 yılına kadar uzandığını öne sürdü. Bölgede çakmaktaşı bıçaklar, taş balta bıçakları ve kurban kalıntıları da bulundu. Zadar Üniversitesi, Facebook üzeirnden yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaklaşık 7.000 yıl önce burada yürüdü" açıklamasında bulundu.
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071264076_10:0:642:474_1920x0_80_0_0_2d5a615fc5749d216b21aeb16560d9a7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırvatistan, adriyatik denizi, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kalıntı
hırvatistan, adriyatik denizi, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kalıntı

Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu

14:41 18.05.2023 (güncellendi: 14:42 18.05.2023)
© Facebook/Sveučilište u ZadruOkyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Facebook/Sveučilište u Zadru
Abone olTelegram
Arkeologlar, inşa edildikten 7000 yıl sonra, Hırvatistan'da Adriyatik Denizi'ndeki bir adanın kıyılarında tarih öncesi bir yol keşfetti.
Arkeologlar tarafından keşfedilen yaklaşık 4 metre genişliğindeki bu yol, bir zamanlar şu anda batık olan bir Neolitik bölgeyi Korčula adasına bağlamış olabilir. Korčula yaklaşık 8 bin yıl önce adayı oluşturan son Buzul Çağı'nın sonunda (MÖ 12.000 civarında) deniz seviyeleri yükselene kadar anakara Hırvatistan'a bağlıydı.
Arkeologlar, Adriyatik takımadalarının bir parçasını oluşturan Korčula kıyılarında, batık Neolitik Soline bölgesi çevresindeki suyun uydu görüntülerine baktıktan sonra Akdeniz yüzeyinin altında keşif yaptılar.
Keşfi gerçekleştiren arkeologlar, antik yolun bir zamanlar ada ile şimdi sular altında kalan bölgeyi, insan yapımı bir kara kütlesiyken birbirine bağlamış olabileceğini tahmin ediyor.
Zadar Üniversitesi'nden arkeolog Mate Parica, uydu görüntülerini gördükten sonra daha yakından bakmak istedi ve meslektaşlarıyla birlikte alana dalış yaptı.
Parica, 2021'de keşif sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada "Şansımız, Akdeniz'in çoğu bölgesinin aksine bu bölgenin büyük dalgalardan korunaklı olması, çünkü birçok ada kıyıyı koruyo. Bu kesinlikle bölgeyi doğal yıkımdan korumaya yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Yolun, adanın adını taşıyan doğu Adriyatik kıyısındaki Neolitik dönemden kalma Hvar-Lisičići kültürü tarafından Soline'den Korčula'ya gitmenin bir yolu olarak inşa edildiğine inanılıyor.
Soline yerleşiminin radyokarbon analizi ve orada zaman içinde donmuş halde bulunan korunmuş ahşap, buluntuların tahmini MÖ 4.900 yılına kadar uzandığını öne sürdü.
Bölgede çakmaktaşı bıçaklar, taş balta bıçakları ve kurban kalıntıları da bulundu. Zadar Üniversitesi, Facebook üzeirnden yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaklaşık 7.000 yıl önce burada yürüdü" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала