https://sputniknews.com.tr/20230518/okyanus-yuzeyinde-7-bin-yillik-yol-bulundu-1071264231.html
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
Arkeologlar, inşa edildikten 7000 yıl sonra, Hırvatistan'da Adriyatik Denizi'ndeki bir adanın kıyılarında tarih öncesi bir yol keşfetti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:41+0300
2023-05-18T14:41+0300
2023-05-18T14:42+0300
dünya
hırvatistan
adriyatik denizi
arkeolojik kazı
arkeolojik keşif
arkeolojik kalıntı
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Arkeologlar tarafından keşfedilen yaklaşık 4 metre genişliğindeki bu yol, bir zamanlar şu anda batık olan bir Neolitik bölgeyi Korčula adasına bağlamış olabilir. Korčula yaklaşık 8 bin yıl önce adayı oluşturan son Buzul Çağı'nın sonunda (MÖ 12.000 civarında) deniz seviyeleri yükselene kadar anakara Hırvatistan'a bağlıydı. Arkeologlar, Adriyatik takımadalarının bir parçasını oluşturan Korčula kıyılarında, batık Neolitik Soline bölgesi çevresindeki suyun uydu görüntülerine baktıktan sonra Akdeniz yüzeyinin altında keşif yaptılar. Keşfi gerçekleştiren arkeologlar, antik yolun bir zamanlar ada ile şimdi sular altında kalan bölgeyi, insan yapımı bir kara kütlesiyken birbirine bağlamış olabileceğini tahmin ediyor. Zadar Üniversitesi'nden arkeolog Mate Parica, uydu görüntülerini gördükten sonra daha yakından bakmak istedi ve meslektaşlarıyla birlikte alana dalış yaptı.Parica, 2021'de keşif sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada "Şansımız, Akdeniz'in çoğu bölgesinin aksine bu bölgenin büyük dalgalardan korunaklı olması, çünkü birçok ada kıyıyı koruyo. Bu kesinlikle bölgeyi doğal yıkımdan korumaya yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Yolun, adanın adını taşıyan doğu Adriyatik kıyısındaki Neolitik dönemden kalma Hvar-Lisičići kültürü tarafından Soline'den Korčula'ya gitmenin bir yolu olarak inşa edildiğine inanılıyor. Soline yerleşiminin radyokarbon analizi ve orada zaman içinde donmuş halde bulunan korunmuş ahşap, buluntuların tahmini MÖ 4.900 yılına kadar uzandığını öne sürdü. Bölgede çakmaktaşı bıçaklar, taş balta bıçakları ve kurban kalıntıları da bulundu. Zadar Üniversitesi, Facebook üzeirnden yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaklaşık 7.000 yıl önce burada yürüdü" açıklamasında bulundu.
hırvatistan
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hırvatistan, adriyatik denizi, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kalıntı
hırvatistan, adriyatik denizi, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kalıntı
Okyanus yüzeyinde 7 bin yıllık yol bulundu
14:41 18.05.2023 (güncellendi: 14:42 18.05.2023) Abone ol
Arkeologlar, inşa edildikten 7000 yıl sonra, Hırvatistan'da Adriyatik Denizi'ndeki bir adanın kıyılarında tarih öncesi bir yol keşfetti.
Arkeologlar tarafından keşfedilen yaklaşık 4 metre genişliğindeki bu yol, bir zamanlar şu anda batık olan bir Neolitik bölgeyi Korčula adasına bağlamış olabilir. Korčula yaklaşık 8 bin yıl önce adayı oluşturan son Buzul Çağı'nın sonunda (MÖ 12.000 civarında) deniz seviyeleri yükselene kadar anakara Hırvatistan'a bağlıydı.
Arkeologlar, Adriyatik takımadalarının bir parçasını oluşturan Korčula kıyılarında, batık Neolitik Soline bölgesi çevresindeki suyun uydu görüntülerine baktıktan sonra Akdeniz yüzeyinin altında keşif yaptılar.
Keşfi gerçekleştiren arkeologlar, antik yolun bir zamanlar ada ile şimdi sular altında kalan bölgeyi, insan yapımı bir kara kütlesiyken birbirine bağlamış olabileceğini tahmin ediyor.
Zadar Üniversitesi'nden arkeolog Mate Parica, uydu görüntülerini gördükten sonra daha yakından bakmak istedi ve meslektaşlarıyla birlikte alana dalış yaptı.
Parica, 2021'de keşif sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada "Şansımız, Akdeniz'in çoğu bölgesinin aksine bu bölgenin büyük dalgalardan korunaklı olması, çünkü birçok ada kıyıyı koruyo. Bu kesinlikle bölgeyi doğal yıkımdan korumaya yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Yolun, adanın adını taşıyan doğu Adriyatik kıyısındaki Neolitik dönemden kalma Hvar-Lisičići kültürü tarafından Soline'den Korčula'ya gitmenin bir yolu olarak inşa edildiğine inanılıyor.
Soline yerleşiminin radyokarbon analizi ve orada zaman içinde donmuş halde bulunan korunmuş ahşap, buluntuların tahmini MÖ 4.900 yılına kadar uzandığını öne sürdü.
Bölgede çakmaktaşı bıçaklar, taş balta bıçakları ve kurban kalıntıları da bulundu. Zadar Üniversitesi, Facebook üzeirnden yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaklaşık 7.000 yıl önce burada yürüdü" açıklamasında bulundu.