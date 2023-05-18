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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/nyt-abd-ukraynali-pilotlarin-avrupa-ulkelerinin-f-16larinda-egitim-almasina-izin-vermiyor-1071277226.html
NYT: ABD, Ukraynalı pilotların Avrupa ülkelerinin F-16'larında eğitim almasına izin vermiyor
NYT: ABD, Ukraynalı pilotların Avrupa ülkelerinin F-16'larında eğitim almasına izin vermiyor
New York Times (NYT) gazetesi, ABD yönetiminin Ukraynalı pilotların Avrupa ülkelerinin F-16 savaş uçakları ile savaş eğitimi almalarına izin vermediğini, çünkü... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:42+0300
2023-05-18T21:42+0300
f-16
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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New York Times gazetesinin üst düzey Ukraynalı bir bürokrata dayandırdığı haberine göre Washington, Avrupa ülkelerinin F-16 savaş jetlerini Kiev’e teslim etmeyi düşünmediği için Ukraynalı pilotların bu uçaklarda eğitim görmesine izin vermiyor.Habere göre, bazı Avrupa ülkeleri F-16'ları teslim etmeye hazır olsa da, Kiev makamlarına teslim edebilmeleri için uçakların üreticisi olan ABD'nin onayını almaları gerekiyor. Makalede, Washington'un onayı olmadan Ukraynalı pilotların eğitiminin taktik eğitim dersleri ve teknik dil öğrenme çalışmaları ile sınırlı kalacağı ifade edildi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yüksek maliyetleri nedeniyle savaş uçaklarını teslim etmek istemediğine dikkat çekilen habere, ayrıca savaş uçaklarına yerleştirilen radar dahil olmak üzere Amerikan gizli teknolojilerinin düşmanın eline geçmesinden de korktuğu vurgulandı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Washington'un hala F-16 savaş jetlerini tedarik etmeyi planlamadığını açıklamıştı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce ‘bazı Avrupalı meslektaşların Kiev'e Amerikan F-16 savaş uçakları sağlama konusunu ele aldıklarını’ ileri sürmüştü. Ancak Batı tarafında Kiev'e savaş jetlerinin teslim edilmesi fikrine ihtiyatlı yaklaşıyor, Ukrayna makamları ise bunun ‘hızlı bir şekilde olmayacağını’ kabul ediyor.
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f-16, ukrayna krizi, ukrayna, abd
f-16, ukrayna krizi, ukrayna, abd

NYT: ABD, Ukraynalı pilotların Avrupa ülkelerinin F-16'larında eğitim almasına izin vermiyor

21:42 18.05.2023
© Sputnik / Alexander Kovalev / Multimedya arşivine gidinABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Alexander Kovalev
/
Multimedya arşivine gidin
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New York Times (NYT) gazetesi, ABD yönetiminin Ukraynalı pilotların Avrupa ülkelerinin F-16 savaş uçakları ile savaş eğitimi almalarına izin vermediğini, çünkü Washington’un bu uçakları Kiev’e teslim etmeyi düşünmediğini yazdı.
New York Times gazetesinin üst düzey Ukraynalı bir bürokrata dayandırdığı haberine göre Washington, Avrupa ülkelerinin F-16 savaş jetlerini Kiev’e teslim etmeyi düşünmediği için Ukraynalı pilotların bu uçaklarda eğitim görmesine izin vermiyor.
Habere göre, bazı Avrupa ülkeleri F-16'ları teslim etmeye hazır olsa da, Kiev makamlarına teslim edebilmeleri için uçakların üreticisi olan ABD'nin onayını almaları gerekiyor. Makalede, Washington'un onayı olmadan Ukraynalı pilotların eğitiminin taktik eğitim dersleri ve teknik dil öğrenme çalışmaları ile sınırlı kalacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yüksek maliyetleri nedeniyle savaş uçaklarını teslim etmek istemediğine dikkat çekilen habere, ayrıca savaş uçaklarına yerleştirilen radar dahil olmak üzere Amerikan gizli teknolojilerinin düşmanın eline geçmesinden de korktuğu vurgulandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Washington'un hala F-16 savaş jetlerini tedarik etmeyi planlamadığını açıklamıştı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce ‘bazı Avrupalı meslektaşların Kiev'e Amerikan F-16 savaş uçakları sağlama konusunu ele aldıklarını’ ileri sürmüştü. Ancak Batı tarafında Kiev'e savaş jetlerinin teslim edilmesi fikrine ihtiyatlı yaklaşıyor, Ukrayna makamları ise bunun ‘hızlı bir şekilde olmayacağını’ kabul ediyor.
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