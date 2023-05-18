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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/nebati-bu-ulke-ve-millet-kararini-verdi-sayin-cumhurbaskanimizi-tekrar-baskan-sececek-1071280587.html
Nebati: Bu ülke ve millet kararını verdi, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek
Nebati: Bu ülke ve millet kararını verdi, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:59+0300
2023-05-18T22:59+0300
nureddin nebati
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Bakan Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yeni hedeflere doğru koşmaya başladıklarını söyledi.Seçime kadar hep beraber emek sarf edeceklerini dile getiren Nebati, Mersin'de "yarıda kalan işi" tamamlayacaklarını belirtti.Bakan Nebati, seçim gecesi bu ülkede cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı hedefleyen belediye başkanlarının oy oranlarını manipüle ettiğini vurguladı.Milletin yapılanları unutmayacağını aktaran Nebati, "Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'mız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler." diye konuştu.Muhalefetin yüzde 1 alamayacak partilere adeta milletvekili ikram ettiğine değinen Nebati, "O partiye oy verip, o partiden beklentisi olan, partiye ciddi bir şekilde emek sarf eden seçmenlerine, üyelerine adeta ihanet ettiler. Yaptıkları şey üç kuruşluk pazarlıklarla ortaya koyan hesapsız, kitapsız bir sonuçtur. Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.
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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, ak parti
nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, ak parti

Nebati: Bu ülke ve millet kararını verdi, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek

22:59 18.05.2023
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.
Bakan Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yeni hedeflere doğru koşmaya başladıklarını söyledi.
Seçime kadar hep beraber emek sarf edeceklerini dile getiren Nebati, Mersin'de "yarıda kalan işi" tamamlayacaklarını belirtti.
Bakan Nebati, seçim gecesi bu ülkede cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı hedefleyen belediye başkanlarının oy oranlarını manipüle ettiğini vurguladı.
Milletin yapılanları unutmayacağını aktaran Nebati, "Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'mız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler." diye konuştu.
Muhalefetin yüzde 1 alamayacak partilere adeta milletvekili ikram ettiğine değinen Nebati, "O partiye oy verip, o partiden beklentisi olan, partiye ciddi bir şekilde emek sarf eden seçmenlerine, üyelerine adeta ihanet ettiler. Yaptıkları şey üç kuruşluk pazarlıklarla ortaya koyan hesapsız, kitapsız bir sonuçtur. Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.
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