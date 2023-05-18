https://sputniknews.com.tr/20230518/nebati-bu-ulke-ve-millet-kararini-verdi-sayin-cumhurbaskanimizi-tekrar-baskan-sececek-1071280587.html

Nebati: Bu ülke ve millet kararını verdi, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek

Nebati: Bu ülke ve millet kararını verdi, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:59+0300

2023-05-18T22:59+0300

2023-05-18T22:59+0300

nureddin nebati

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Bakan Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yeni hedeflere doğru koşmaya başladıklarını söyledi.Seçime kadar hep beraber emek sarf edeceklerini dile getiren Nebati, Mersin'de "yarıda kalan işi" tamamlayacaklarını belirtti.Bakan Nebati, seçim gecesi bu ülkede cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı hedefleyen belediye başkanlarının oy oranlarını manipüle ettiğini vurguladı.Milletin yapılanları unutmayacağını aktaran Nebati, "Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'mız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler." diye konuştu.Muhalefetin yüzde 1 alamayacak partilere adeta milletvekili ikram ettiğine değinen Nebati, "O partiye oy verip, o partiden beklentisi olan, partiye ciddi bir şekilde emek sarf eden seçmenlerine, üyelerine adeta ihanet ettiler. Yaptıkları şey üç kuruşluk pazarlıklarla ortaya koyan hesapsız, kitapsız bir sonuçtur. Bu ülke ve millet kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkan seçecek." dedi.

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, ak parti