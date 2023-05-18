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https://sputniknews.com.tr/20230518/nakit-avansa-menkul-kiymet-duzenlemesine-15-bin-tl-siniri-getirildi-1071268881.html
Nakit avansa 15 bin TL sınırı getirildi
Nakit avansa 15 bin TL sınırı getirildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T16:36+0300
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TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak.Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin liranın üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html
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Nakit avansa 15 bin TL sınırı getirildi

16:36 18.05.2023
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.
TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.
Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak.
Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.
Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin liranın üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.
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