https://sputniknews.com.tr/20230518/muharrem-ince-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-suphelilerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1071274743.html

Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T20:21+0300

2023-05-18T20:21+0300

2023-05-18T20:21+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

muharrem ince

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070954342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3329b25708392653b5852f724ec4f264.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlattı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'şantaj', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 'Beni takip eden kitle Cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldırabilecek bir kitle değildir'Sorgu sonrası serbest bırakılan Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, sorgusunda şu ifadelere yer verdi:'Gırgır şamataya yönelik bir gruptur'Tutuklanan Ozan Özgür D. ise şöyle konuştu:'WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşımdır'Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı M.G., çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında şunları dile getirdi:Elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanması uygulanan V.K., 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı şahsı eşinden dolayı tanıdığını söyledi. V.K. ardından şu ifadelere yer verdi:'Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir'Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Salim Faruk K., 'gezginler canlandı' isimli whatsApp grubunda yapılan müstehcen videoyu kendisinin paylaştığını söyleyerek, "Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir. Zaten paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. İleri derecede kronik şeker ve tansiyon hastasıyım. 20 gündür annem yoğun bakımda, bana ihtiyacı var. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım" ifadelerine yer verdi.'Mesleğim gazeteciliktir'Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Yeniçağ Gazetesi muhabiri T.K. de sorgusunda, "Arkadaşımdan direkt mesaj olarak geldi. Ben de bunu İnstagram'da gazetecilik refleksiyle paylaştım, zaten mesleğim gazeteciliktir. Daha sonra Kocaeli Memleket Partisi milletvekili adayı İnstagram üzerinden bana bu İBAN numarasının sahte olduğu şeklinde uyarıda bulunması üzerine ben söz konusu paylaşımımı sildim ve ardından Muharrem İnce'ye özür yazısı yayınladım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/muharrem-ince-sorusturmasinda-eski-chp-genclik-kollari-yetkilisi-tutuklandi-1071208559.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, muharrem ince, sosyal medya