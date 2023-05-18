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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T20:21+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
muharrem ince
sosyal medya
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlattı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'şantaj', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 'Beni takip eden kitle Cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldırabilecek bir kitle değildir'Sorgu sonrası serbest bırakılan Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, sorgusunda şu ifadelere yer verdi:'Gırgır şamataya yönelik bir gruptur'Tutuklanan Ozan Özgür D. ise şöyle konuştu:'WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşımdır'Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı M.G., çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında şunları dile getirdi:Elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanması uygulanan V.K., 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı şahsı eşinden dolayı tanıdığını söyledi. V.K. ardından şu ifadelere yer verdi:'Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir'Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Salim Faruk K., 'gezginler canlandı' isimli whatsApp grubunda yapılan müstehcen videoyu kendisinin paylaştığını söyleyerek, "Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir. Zaten paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. İleri derecede kronik şeker ve tansiyon hastasıyım. 20 gündür annem yoğun bakımda, bana ihtiyacı var. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım" ifadelerine yer verdi.'Mesleğim gazeteciliktir'Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Yeniçağ Gazetesi muhabiri T.K. de sorgusunda, "Arkadaşımdan direkt mesaj olarak geldi. Ben de bunu İnstagram'da gazetecilik refleksiyle paylaştım, zaten mesleğim gazeteciliktir. Daha sonra Kocaeli Memleket Partisi milletvekili adayı İnstagram üzerinden bana bu İBAN numarasının sahte olduğu şeklinde uyarıda bulunması üzerine ben söz konusu paylaşımımı sildim ve ardından Muharrem İnce'ye özür yazısı yayınladım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/muharrem-ince-sorusturmasinda-eski-chp-genclik-kollari-yetkilisi-tutuklandi-1071208559.html
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türkiye, muharrem ince, sosyal medya
türkiye, muharrem ince, sosyal medya

Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

20:21 18.05.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, ifadeler ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlattı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'şantaj', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

'Beni takip eden kitle Cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldırabilecek bir kitle değildir'

Sorgu sonrası serbest bırakılan Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, sorgusunda şu ifadelere yer verdi:
"Beni takip eden kitle Cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldırabilecek bir kitle değildir. Ben Cumhurbaşkanına hakaret suçunun neticelerini idrak edebilecek durumdayım. 2 çocuğum vardır. Gaftici Fethi, bir ağır roman isimli kitapta adı geçen esprili bir paylaşımdır. Ben evliyim 2 çocuğum var, çocuğumdan biri yeni doğdu ve ciddi rahatsızlıkları vardır serbest bırakılmak istiyorum.”

'Gırgır şamataya yönelik bir gruptur'

Tutuklanan Ozan Özgür D. ise şöyle konuştu:
"'Yal-der official' isimli whatsApp grubu bizim arkadaşlarımızla muhabbet ettiğimiz gırgır şamataya yönelik bir gruptur. Yal-der olarak bahsetmemizin sebebi 'yalancılar derneğinin' kısaltılması şeklinde kurduğumuz bir gruptur. Benim başka whatsApp grubundan bu videonun gelmesi üzerine paylaştığım bir videodur. Bizim grubumuz dışarıya kapalı bir gruptur eğer bunu yaymaya niyetim olsaydı başka yerlerde de paylaşırdım.”

'WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşımdır'

Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı M.G., çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında şunları dile getirdi:

"Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen müstehcen videonun bana nereden geldiğini bilmiyorum ancak galerim de mevcuttu. Ben H.E. isimli şahsı tanırım whatsApp üzerinden kendisine fotoğrafımı göndermek istedim ancak yanlışlıkla bu videoya da elim çarpmış ve göndermişim. WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşımdır. Asılsız bir habere alet olduğum için üzgün.”

Elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanması uygulanan V.K., 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı şahsı eşinden dolayı tanıdığını söyledi. V.K. ardından şu ifadelere yer verdi:
“WhatsApp uygulamasında 'yal-der official' isimli grup benim de dahil olduğum üniversite arkadaşlarımın da olduğu bir gruptur. Ozan Özgür D.'nin burada pornografik bir video paylaştığı doğrudur ancak biz bunun Muharrem İnce'ye ait olmadığını kendi mesajlarımızda belirttik. Bu hesabı kullanıyor olsam herhangi bir izimi belli etmeden paylaşım yapabilirdim atılı eylemlerle herhangi bir alakam yoktur.”

'Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir'

Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Salim Faruk K., 'gezginler canlandı' isimli whatsApp grubunda yapılan müstehcen videoyu kendisinin paylaştığını söyleyerek, "Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir. Zaten paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. İleri derecede kronik şeker ve tansiyon hastasıyım. 20 gündür annem yoğun bakımda, bana ihtiyacı var. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım" ifadelerine yer verdi.

'Mesleğim gazeteciliktir'

Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Yeniçağ Gazetesi muhabiri T.K. de sorgusunda, "Arkadaşımdan direkt mesaj olarak geldi. Ben de bunu İnstagram'da gazetecilik refleksiyle paylaştım, zaten mesleğim gazeteciliktir. Daha sonra Kocaeli Memleket Partisi milletvekili adayı İnstagram üzerinden bana bu İBAN numarasının sahte olduğu şeklinde uyarıda bulunması üzerine ben söz konusu paylaşımımı sildim ve ardından Muharrem İnce'ye özür yazısı yayınladım" dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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