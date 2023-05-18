https://sputniknews.com.tr/20230518/motorine-zam-geliyor-1071251053.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T11:19+0300
2023-05-18T11:19+0300
2023-05-18T11:19+0300
ekonomi
motorin
benzin
ekonomi
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Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor.Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,58 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19,81 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071245998.html
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motorin, benzin, ekonomi
Motorine zam geliyor
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Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.
Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor.
Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,58 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,81 TL'den satılıyor.