https://sputniknews.com.tr/20230518/motorine-zam-geliyor-1071251053.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T11:19+0300

2023-05-18T11:19+0300

2023-05-18T11:19+0300

ekonomi

motorin

benzin

ekonomi

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Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor.Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,58 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19,81 TL'den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071245998.html

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motorin, benzin, ekonomi