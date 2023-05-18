https://sputniknews.com.tr/20230518/montana-tiktoku-yasaklayan-ilk-abd-eyaleti-oldu--1071248209.html

Montana, TikTok'u yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu

Montana, TikTok'u yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu

ABD'nin Montana eyaleti, veri güvenliği tartışmalarıyla gündeme gelen Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ilk eyalet oldu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T11:06+0300

2023-05-18T11:06+0300

2023-05-18T11:07+0300

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Montana Valisi Greg Gianforte, 'veri güvenliğinin tehlikede olması' nedeniyle Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımını yasaklayan yasayı imzaladı. Böylelikle Montana, popüler video uygulamasını yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet sınırları içerisinde Google ve Apple'ın uygulama mağazalarının TikTok sunması yasadışı hale gelecek. Ancak uygulamayı kullanan kişilere herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yasağın uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılması ise neredeyse kesin.Öte yandan, TikTok'un sahibi olan Çinli teknoloji şirketi ByteDance, basının yasal karşılık verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Daha önce TikTok, yeni yasanın uygulamayı hukuka aykırı bir şekilde yasaklayarak 'Montana halkının haklarını ihlal ettiğini' belirten bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, "Montana içindeki ve dışındaki tüm kullanıcılarımızın haklarını savunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.'Veri güvenliği' endişelerini gidermeye çalışan TikTok, Çin hükümetiyle veri paylaştığına dair iddiaları daha önce birçok kez reddetmişti.ABD'de 150 milyondan fazla kullanıcısı var 150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan TikTok, 'Çin hükümetinin platform üzerindeki etkisine' ilişkin endişeler nedeniyle ABD'li milletvekilleri ve devlet yetkililerinden uygulamanın ülke çapında yasaklanması yönünde artan çağrılarla karşı karşıya kalıyor.Gençler arasında oldukça popüler olan uygulama, 13 ilâ 17 yaşları arasındaki ABD'li gençlerin yüzde 67'si tarafından kullanılıyor. Tüm gençlerin yüzde 16'sı da uygulamayı neredeyse sürekli kullandıklarını söylüyor. Küçük yaşta kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle de eleştirilen platform, kullanıcılarının 'büyük çoğunluğunun' 18 yaşın üzerinde olduğunu belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230510/avusturya-tiktok-uygulamasinin-kamuya-ait-cep-telefonlarinda-kullanilmasini-yasakladi-1070920370.html

https://sputniknews.com.tr/20230418/tiktok-yasaklarina-yenisi-ekleniyor-montanada-uygulama-magazalarina-engelleme-gundemde-1069860435.html

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