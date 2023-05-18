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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'
Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'
Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T06:50+0300
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2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
kadro
recep tayyip erdoğan
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Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberine göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.Habere göre, kabinenin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kadro, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kadro, recep tayyip erdoğan

Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'

06:50 18.05.2023 (güncellendi: 07:12 18.05.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Kişilerin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor.
Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberine göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor.
Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.
Habere göre, kabinenin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.
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