https://sputniknews.com.tr/20230518/millet-ittifakinin-yeni-stratejisi-en-iyi-kadro-bizde-1071244544.html
Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'
Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'
Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T06:50+0300
2023-05-18T06:50+0300
2023-05-18T07:12+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
kadro
recep tayyip erdoğan
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Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberine göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.Habere göre, kabinenin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kadro, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kadro, recep tayyip erdoğan
Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'
06:50 18.05.2023 (güncellendi: 07:12 18.05.2023) Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Kişilerin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor.
Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberi
ne göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor.
Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.
Habere göre, kabinenin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.