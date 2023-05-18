https://sputniknews.com.tr/20230518/millet-ittifakinin-yeni-stratejisi-en-iyi-kadro-bizde-1071244544.html

Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'

Millet İttifakı'nın yeni stratejisi: 'En iyi kadro bizde'

Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T06:50+0300

2023-05-18T06:50+0300

2023-05-18T07:12+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

kadro

recep tayyip erdoğan

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Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberine göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.Habere göre, kabinenin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildiği belirtildi.

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, kadro, recep tayyip erdoğan