https://sputniknews.com.tr/20230518/millet-ittifaki-kampanya-koordinasyon-kurulu-toplandi-1071279577.html
Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı
Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:29+0300
2023-05-18T22:29+0300
2023-05-18T22:29+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
kurul
toplantı
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CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.
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millet ittifakı, kurul, toplantı
millet ittifakı, kurul, toplantı
Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı
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CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.