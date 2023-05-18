https://sputniknews.com.tr/20230518/millet-ittifaki-kampanya-koordinasyon-kurulu-toplandi-1071279577.html

Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı

Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:29+0300

2023-05-18T22:29+0300

2023-05-18T22:29+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

kurul

toplantı

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CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.

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millet ittifakı, kurul, toplantı