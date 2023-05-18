https://sputniknews.com.tr/20230518/meteorolojiden-istanbul-dahil-20-il-icin-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-1071246278.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T09:42+0300

2023-05-18T09:42+0300

2023-05-18T09:43+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

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Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış