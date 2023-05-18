https://sputniknews.com.tr/20230518/meteorolojiden-guneydogu-ve-dogu-anadolu-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1071273745.html

Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T19:43+0300

2023-05-18T19:43+0300

2023-05-18T19:43+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

güneydoğu

suriye

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056648244_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b15b29f36323e0fa71a679dac415ccc8.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

güneydoğu

suriye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu, suriye, irak