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Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu
suriye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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güneydoğu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu, suriye, irak
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu, suriye, irak

Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

19:43 18.05.2023
© DHAŞırnak ve Siirt'te toz taşınımı
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© DHA
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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