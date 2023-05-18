https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasinin-mayis-ayi-piyasa-katilimcilari-anketi-yayimlandi-tufe-artis-beklentisi-yuzde-37-1071248691.html
Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: TÜFE artış beklentisi yüzde 37
Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: TÜFE artış beklentisi yüzde 37
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37.17 oldu 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T11:01+0300
2023-05-18T11:01+0300
2023-05-18T11:01+0300
ekonomi
merkez bankası
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Geçen ay yüzde 2.46 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2.41'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37.17 oldu.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31.02'den 29.84'e düşerken, 24 ay sonrası için yüzde 17.54'ten 17,74'e yükseldi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,09 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,08'den 24,61'e çıktı.Bir önceki anket döneminde 37,75 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 38,4 milyar dolara yükseldi.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 26,1 milyar dolar oldu.Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'ten 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseldi.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 11,11 düzeyinde oluştu.
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merkez bankası, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
merkez bankası, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: TÜFE artış beklentisi yüzde 37
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ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37.17 oldu
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2.46 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2.41'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37.17 oldu.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31.02'den 29.84'e düşerken, 24 ay sonrası için yüzde 17.54'ten 17,74'e yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,09 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,08'den 24,61'e çıktı.
Bir önceki anket döneminde 37,75 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 38,4 milyar dolara yükseldi.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 26,1 milyar dolar oldu.
Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'ten 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseldi.
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 11,11 düzeyinde oluştu.