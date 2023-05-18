https://sputniknews.com.tr/20230518/lukasenko-bati-savasa-hazirlandigini-acikca-itiraf-ediyor-1071277478.html

Lukaşenko: Batı, savaşa hazırlandığını açıkça itiraf ediyor

Lukaşenko: Batı, savaşa hazırlandığını açıkça itiraf ediyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin savaşa hazırlandıklarını açıkça itiraf ettiğini söyledi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:44+0300

2023-05-18T21:44+0300

2023-05-18T21:44+0300

ukrayna krizi

rusya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

nato

belarus

aleksandr lukaşenko

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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Asamblesi Konseyi'nin üyeleriyle yapılan toplantıda konuşan Lukaşenko, Batı'nın savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu.Batı'nın bazı ülkeleri silah poligonuna dönüştürme ve bazılarını da NATO'ya üye yapma gibi eylemlerinin dünyayı küresel çatışmanın eşiğine getirdiğini belirten Lukaşenko, "Bazı ülkeler, Batı'nın eski silahlarının imhası ve yeni silahlarının test edilmesi için poligona dönüştürüldü. Kısa süre önce Finlandiya'nın İttifak'a dahil edilmesinden ve İsveç'in yaklaşan katılımından sonra, Kuzey Atlantik bloğunun genişlemediğine bir kez daha tanık olduk. Bu tür eylemler dünyayı çok tehlikeli bir küresel çatışmanın eşiğine getiriyor" dedi.Avrupa ülkelerinde yaşam standardının ciddi şekilde düşmesine ve ekonomik göstergelerin bozulmasına rağmen Batı'nın uluslararası gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini söyleyen Lukaşenko, "Batı, savaşa hazırlandığını siyasetçilerin ağzından açık bir şekilde itiraf ediyor. Avrupa kıtasında çatışmanın merkezi arenası, muharebe sahası ise Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, belarus, aleksandr lukaşenko