https://sputniknews.com.tr/20230518/lukasenko-bati-savasa-hazirlandigini-acikca-itiraf-ediyor-1071277478.html
Lukaşenko: Batı, savaşa hazırlandığını açıkça itiraf ediyor
Lukaşenko: Batı, savaşa hazırlandığını açıkça itiraf ediyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin savaşa hazırlandıklarını açıkça itiraf ettiğini söyledi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:44+0300
2023-05-18T21:44+0300
2023-05-18T21:44+0300
ukrayna krizi
rusya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
nato
belarus
aleksandr lukaşenko
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Asamblesi Konseyi'nin üyeleriyle yapılan toplantıda konuşan Lukaşenko, Batı'nın savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu.Batı'nın bazı ülkeleri silah poligonuna dönüştürme ve bazılarını da NATO'ya üye yapma gibi eylemlerinin dünyayı küresel çatışmanın eşiğine getirdiğini belirten Lukaşenko, "Bazı ülkeler, Batı'nın eski silahlarının imhası ve yeni silahlarının test edilmesi için poligona dönüştürüldü. Kısa süre önce Finlandiya'nın İttifak'a dahil edilmesinden ve İsveç'in yaklaşan katılımından sonra, Kuzey Atlantik bloğunun genişlemediğine bir kez daha tanık olduk. Bu tür eylemler dünyayı çok tehlikeli bir küresel çatışmanın eşiğine getiriyor" dedi.Avrupa ülkelerinde yaşam standardının ciddi şekilde düşmesine ve ekonomik göstergelerin bozulmasına rağmen Batı'nın uluslararası gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini söyleyen Lukaşenko, "Batı, savaşa hazırlandığını siyasetçilerin ağzından açık bir şekilde itiraf ediyor. Avrupa kıtasında çatışmanın merkezi arenası, muharebe sahası ise Ukrayna" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-hizlandirma-cagrisi-yapti-1071274635.html
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rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, belarus, aleksandr lukaşenko
rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, belarus, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Batı, savaşa hazırlandığını açıkça itiraf ediyor
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin savaşa hazırlandıklarını açıkça itiraf ettiğini söyledi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Asamblesi Konseyi'nin üyeleriyle yapılan toplantıda konuşan Lukaşenko, Batı'nın savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu.
Batı'nın bazı ülkeleri silah poligonuna dönüştürme ve bazılarını da NATO'ya üye yapma gibi eylemlerinin dünyayı küresel çatışmanın eşiğine getirdiğini belirten Lukaşenko, "Bazı ülkeler, Batı'nın eski silahlarının imhası ve yeni silahlarının test edilmesi için poligona dönüştürüldü. Kısa süre önce Finlandiya'nın İttifak'a dahil edilmesinden ve İsveç'in yaklaşan katılımından sonra, Kuzey Atlantik bloğunun genişlemediğine bir kez daha tanık olduk. Bu tür eylemler dünyayı çok tehlikeli bir küresel çatışmanın eşiğine getiriyor" dedi.
Avrupa ülkelerinde yaşam standardının ciddi şekilde düşmesine ve ekonomik göstergelerin bozulmasına rağmen Batı'nın uluslararası gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini söyleyen Lukaşenko, "Batı, savaşa hazırlandığını siyasetçilerin ağzından açık bir şekilde itiraf ediyor. Avrupa kıtasında çatışmanın merkezi arenası, muharebe sahası ise Ukrayna" ifadelerini kullandı.